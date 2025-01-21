Попов стал кандидатом на переход в известный европейский клуб

Еще один игрок сборной Украины может перейти в Трабзонспор
Руководство киевского "Динамо" продолжает получать запросы по поводу продажи игроков команды. Защитник сборной Украины Денис Попов тоже может уйти в другую команду.
У "Динамо" пока нет замены футболисту по позиции, но есть предложение от известного клуба, сообщает Puskas Sport.
Летом 2025 года защитник "Динамо" Денис Попов может перейти в другой клуб. Контракт игрока с киевлянами закончится летом 2025 года, и пока стороны не продлили соглашение. "Бело-синие" могут либо продать футболиста сейчас, либо отпустить его через пять месяцев в статусе свободного агента.
Куда может уйти Попов
Турецкий "Трабзонспор" продолжает работать на украинском трансферном рынке. Накануне появилась информация, что клуб приобрел форварда донецкого "Шахтера" Даниила Сикана. Ранее сообщалось об интересе "бордово-синих" к Александру Зубкову. Теперь стало известно, что "Трабзонспор" претендует еще и на Дениса Попова.
В сезоне 2024/2025 защитник "Динамо" сыграл за киевскую команду 22 матча во всех турнирах и забил 2 гола. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 4 млн евро. Представители украинского клуба пока не комментировали информацию об интересе "Трабзонспора" к Попову.
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