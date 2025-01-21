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Еще один игрок сборной Украины может перейти в Трабзонспор

21 января 2025 14:41
Станислав Костюк - Редактор
Попов стал кандидатом на переход в известный европейский клуб
Денис Попов работает на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"
Станислав Костюк - Редактор

Руководство киевского "Динамо" продолжает получать запросы по поводу продажи игроков команды. Защитник сборной Украины Денис Попов тоже может уйти в другую команду.

У "Динамо" пока нет замены футболисту по позиции, но есть предложение от известного клуба, сообщает Puskas Sport

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Летом 2025 года защитник "Динамо" Денис Попов может перейти в другой клуб. Контракт игрока с киевлянами закончится летом 2025 года, и пока стороны не продлили соглашение. "Бело-синие" могут либо продать футболиста сейчас, либо отпустить его через пять месяцев в статусе свободного агента. 

Денис Попов
Денис Попов в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Куда может уйти Попов 

Турецкий "Трабзонспор" продолжает работать на украинском трансферном рынке. Накануне появилась информация, что клуб приобрел форварда донецкого "Шахтера" Даниила Сикана. Ранее сообщалось об интересе "бордово-синих" к Александру Зубкову. Теперь стало известно, что "Трабзонспор" претендует еще и на Дениса Попова. 

В сезоне 2024/2025 защитник "Динамо" сыграл за киевскую команду 22 матча во всех турнирах и забил 2 гола. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 4 млн евро. Представители украинского клуба пока не комментировали информацию об интересе "Трабзонспора" к Попову. 

Напомним, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин готов пересмотреть собственное решение о будущем в испанском клубе. 

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15:57 Белый билет по дешевке — на Одесчине задержали предпринимателя

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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