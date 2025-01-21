Попов стал кандидатом на переход в известный европейский клуб

Денис Попов работает на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" продолжает получать запросы по поводу продажи игроков команды. Защитник сборной Украины Денис Попов тоже может уйти в другую команду.

У "Динамо" пока нет замены футболисту по позиции, но есть предложение от известного клуба, сообщает Puskas Sport.

Читайте также:

Летом 2025 года защитник "Динамо" Денис Попов может перейти в другой клуб. Контракт игрока с киевлянами закончится летом 2025 года, и пока стороны не продлили соглашение. "Бело-синие" могут либо продать футболиста сейчас, либо отпустить его через пять месяцев в статусе свободного агента.

Денис Попов в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Куда может уйти Попов

Турецкий "Трабзонспор" продолжает работать на украинском трансферном рынке. Накануне появилась информация, что клуб приобрел форварда донецкого "Шахтера" Даниила Сикана. Ранее сообщалось об интересе "бордово-синих" к Александру Зубкову. Теперь стало известно, что "Трабзонспор" претендует еще и на Дениса Попова.

В сезоне 2024/2025 защитник "Динамо" сыграл за киевскую команду 22 матча во всех турнирах и забил 2 гола. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 4 млн евро. Представители украинского клуба пока не комментировали информацию об интересе "Трабзонспора" к Попову.

Напомним, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин готов пересмотреть собственное решение о будущем в испанском клубе.

Сборная Украины узнала, на каком стадионе состоится поединок с национальной командой Бельгии в плей-офф Лиги Наций.

Украинский боксер Александр Усик может еще раз выйти на ринг — известно, кто станет его соперником и когда пройдет бой.

Владимир Кличко собрался возобновить карьеру, чтобы стать рекордсменом в мире бокса.