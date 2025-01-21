Украина Бельгия в Лиге Наций — где и когда будет игра

Игроки сборной Украины после матча с Албанией. Фото: instagram.com/uafukraine

Уже этой весной футбольные фанаты станут свидетелями бескомпромиссного поединка за место в элите Лиги Наций. Предстоящий матч уже начал "обрастать" подробностями.

Стало известно место, где сборная Украины будет принимать сборную Бельгии в первом поединке плей-офф Лиги Наций, пишет Sport.ua.

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Сборная Украины по футболу во время матча. Фото: instagram.com/uafukraine

Где и когда будет играть сборная Украины

Украина будет принимать сборную Бельгии в первом матче плей-офф Лиги Наций в испанской Мурсии.

В СМИ отмечают, что рабочая группа УАФ уже побывала на месте будущего поединка, где познакомилась с инфраструктурой, а также изучила логистические вопросы.

В итоге УАФ согласовала именно вариант с Мурсией.

Первый матч между Украиной и Бельгией состоится 20 марта, ответный матч пройдет в Брюсселе 23 марта.

Напомним, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин передумал насчет своего будущего.

Украинец Владимир Кличко спустя годы перерыва собирается вернуться на ринг.

Стало известно, где и когда смотреть матч "Галатасарай" — "Динамо".