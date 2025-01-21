Украина Бельгия в Лиге Наций — где и когда будет игра

Сюрприз для фанов — где Украина сыграет против Бельгии в ЛН
Уже этой весной футбольные фанаты станут свидетелями бескомпромиссного поединка за место в элите Лиги Наций. Предстоящий матч уже начал "обрастать" подробностями.
Стало известно место, где сборная Украины будет принимать сборную Бельгии в первом поединке плей-офф Лиги Наций, пишет Sport.ua.
Это достаточно неожиданный для всех вариант. Ранее и сборная, и украинские клубы выбирали другие страны.
Где и когда будет играть сборная Украины
Украина будет принимать сборную Бельгии в первом матче плей-офф Лиги Наций в испанской Мурсии.
В СМИ отмечают, что рабочая группа УАФ уже побывала на месте будущего поединка, где познакомилась с инфраструктурой, а также изучила логистические вопросы.
В итоге УАФ согласовала именно вариант с Мурсией.
Первый матч между Украиной и Бельгией состоится 20 марта, ответный матч пройдет в Брюсселе 23 марта.
Напомним, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин передумал насчет своего будущего.
Украинец Владимир Кличко спустя годы перерыва собирается вернуться на ринг.
Стало известно, где и когда смотреть матч "Галатасарай" — "Динамо".
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