Бельгія знайшла нового тренера в АПЛ — деталі

Колишній тренер "Вест Гема" Хулен Лопетегі. Фото: REUTERS/Tony O Brien

У суперника збірної України скоро з'явиться головний тренер. Попередній був звільнений зовсім недавно.

Новим головним тренером збірної Бельгії з футболу може стати іспанський спеціаліст Хулен Лопетегі, повідомляє DH Sports.

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Хто може стати головним тренером Бельгії

Окрім іспанця Лопетегі, у Бельгії також розглядають кандидатури французів Тьєррі Анрі та Руді Гарсії. Раніше у ЗМІ фігурували кандидатури Еріка тен Хага та Марка ван Боммеля.

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