Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Суперник збірної України шукає тренера — є неочікувані кандидати arrow

Суперник збірної України шукає тренера — є неочікувані кандидати

19 січня 2025 17:20
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Бельгія знайшла нового тренера в АПЛ — деталі
Колишній тренер "Вест Гема" Хулен Лопетегі. Фото: REUTERS/Tony O Brien
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У суперника збірної України скоро з'явиться головний тренер. Попередній був звільнений зовсім недавно.

Новим головним тренером збірної Бельгії з футболу може стати іспанський спеціаліст Хулен Лопетегі, повідомляє DH Sports

Читайте також:

Прямо зараз з ним ведуть переговори. Остаточне рішення поки що не озвучене. 

Хто може стати головним тренером Бельгії

Окрім іспанця Лопетегі, у Бельгії також розглядають кандидатури французів Тьєррі Анрі та Руді Гарсії. Раніше у ЗМІ фігурували кандидатури Еріка тен Хага та Марка ван Боммеля. 

Минулий головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско був звільнений з посади 17 січня. 

Бельгія гратиме проти збірної України у матчі плейоф за вихід у дивізіон А Ліги Націй. Поєдинки відбудуться 20 та 23 березня.

Нагадаємо, київське "Динамо" у вівторок зіграє проти турецького "Галатасарая" у рамках чергового туру Ліги Європи. Портал Новини.LIVE проведе текстову трансляцію

Президент мадридського "Реала" знайшов заміну для Карло Анчелотті.

Гравець "Барселони" Ламін Ямаль офіційно став спадкоємцем Ліонеля Мессі.

Легендарний боксер Майк Тайсон придбав для себе шикарний будинок.

спорт футбол Збірна України з футболу Хулен Лопетегі Збірна Бельгії по футболу

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

19:17 Мати полоненого розповіла, яку останню звістку чула про сина

18:34 Судді на Львівщині отримують великі пенсії — дані ПФУ

18:27 У Павлограді прогримів вибух — що відомо

18:25 До +11 °C — яка погода буде в Україні наступного тижня

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:15 На Одещині завершили перейменування географічних об’єктів

18:10 На Київщині лунають вибухи

18:00 ШІ показав, як виглядатимуть у майбутньому схили річки Дніпро

17:56 У Києві стався вибух на радіостанції Армія FM — що відомо

17:45 Яку погоду обіцяють синоптики в Одесі на завтра

19:17 Мати полоненого розповіла, яку останню звістку чула про сина

18:34 Судді на Львівщині отримують великі пенсії — дані ПФУ

18:27 У Павлограді прогримів вибух — що відомо

18:25 До +11 °C — яка погода буде в Україні наступного тижня

18:15 На Одещині завершили перейменування географічних об’єктів

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:10 На Київщині лунають вибухи

18:00 ШІ показав, як виглядатимуть у майбутньому схили річки Дніпро

17:56 У Києві стався вибух на радіостанції Армія FM — що відомо

17:45 Яку погоду обіцяють синоптики в Одесі на завтра

17:45 В Україні завтра потеплішає — прогноз Укргідрометцентру

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

18 січня 2025
Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році