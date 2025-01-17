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Перед матчами з Україною Бельгія залишиться без головного тренера

17 січня 2025 06:45
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
У Бельгії буде новий головний тренер — вони в березні зіграють проти України
Збірна Бельгії проти України на Євро-2024. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Збірну Бельгії з футболу до перехідних матчів Ліги Націй готуватиме інший тренер. Суперником їхньої команди буде Україна.

Про зміни на тренерському містку збірної Бельгії повідомив портал HLN.

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Доменико Тедеско
Тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско. Фото: instagram.com/domenico_tedesc/

Перед матчами з Україною Бельгію чекають зміни

За інформацією джерела, наступного тижня збірна Бельгії з футболу залишиться без головного тренера.

Нинішнього наставника команди Доменіко Тедеско звільнять після того, як він не зміг забезпечити команді ті результати, на які очікувало керівництво федерації футболу, та посварився з лідерами команди Тібо Куртуа і Кевіном Де Брюйне.

Тьєррі Анрі
Тьєррі Анрі. Фото: instagram.com/thierryhenry

Очікується, що нового головного тренера обирають між французами Тьєррі Анрі та Руді Гарсією.

Анрі раніше працював у збірній Бельгії помічником головного тренера в 2016-2018 рр. і в 2021-2022 рр.

Бельгія свої наступні матчі проведе проти збірної України. Це будуть перехідні ігри за право залишитися в дивізіоні А Ліги Націй. Команда Сергія Реброва ж спробує пробитися вище з дивізіону B. Команди зіграють одна з одною 20 і 23 березня.

Нагадаємо, київське "Динамо" розпрощалося зі своїм досвідченим гравцем, через якого колишній головний тренер команди Олександр Хацкевич посадив у глибокий запас Миколу Шапаренка.

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футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Доменіко Тедеско Тьєррі Анрі Збірна Бельгії по футболу

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