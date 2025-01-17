У Бельгії буде новий головний тренер — вони в березні зіграють проти України

Перед матчами з Україною Бельгія залишиться без головного тренера
Збірну Бельгії з футболу до перехідних матчів Ліги Націй готуватиме інший тренер. Суперником їхньої команди буде Україна.
Про зміни на тренерському містку збірної Бельгії повідомив портал HLN.
Перед матчами з Україною Бельгію чекають зміни
За інформацією джерела, наступного тижня збірна Бельгії з футболу залишиться без головного тренера.
Нинішнього наставника команди Доменіко Тедеско звільнять після того, як він не зміг забезпечити команді ті результати, на які очікувало керівництво федерації футболу, та посварився з лідерами команди Тібо Куртуа і Кевіном Де Брюйне.
Очікується, що нового головного тренера обирають між французами Тьєррі Анрі та Руді Гарсією.
Анрі раніше працював у збірній Бельгії помічником головного тренера в 2016-2018 рр. і в 2021-2022 рр.
Бельгія свої наступні матчі проведе проти збірної України. Це будуть перехідні ігри за право залишитися в дивізіоні А Ліги Націй. Команда Сергія Реброва ж спробує пробитися вище з дивізіону B. Команди зіграють одна з одною 20 і 23 березня.
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