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Тренер Бельгії назвав головну мету збірної після жеребкування

22 листопада 2024 19:38
Станіслав Костюк - Редактор
Доменіко Тедеско висловився про майбутній матчі з Україною в плей-оф Ліги націй
Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско. Фото: depositphotos.com
Станіслав Костюк - Редактор

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско прокоментував результати жеребкування Ліги націй. Раніше повідомлялось, що збірна України зіграє у плей-оф проти Бельгії. 

Про це пише Het Laatste Nieuws.

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Тренер переконаний, що в березні він ще буде на чолі збірної Бельгії. Він пояснив, що має намір використовувати Лігу націй для експериментів. 

"Ми знаємо гравців збірної України, знаємо, як проти них грати. До того ж я тепер знаю і свою найсильнішу команду — я набагато мудріший тренер, ніж до старту Ліги націй", — пояснив він. 

Гравці України та Бельгії
Гравці збірних України та Бельгії. Фото: УАФ

Також він розповів, що наразі для команди найголовніше продовжити роботи над собою та залишитися в дивізіоні А Ліги націй і набути впевненості у кваліфікації до чемпіонату світу

"Це буде нашою великою метою: бути на чемпіонаті світу-2026", — сказав Тедеско.

Поєдинки проти збірної України заплановані на 20 та 23 березня 2025 року.

Нагадаємо, у рамках плей-офф Ліги Націй збірна України зустрінеться із Бельгією — результати жеребкування. 

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