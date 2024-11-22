Доменіко Тедеско висловився про майбутній матчі з Україною в плей-оф Ліги націй

Тренер Бельгії назвав головну мету збірної після жеребкування
Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско прокоментував результати жеребкування Ліги націй. Раніше повідомлялось, що збірна України зіграє у плей-оф проти Бельгії.
Про це пише Het Laatste Nieuws.
Тедеско відреагував на жеребкування
Тренер переконаний, що в березні він ще буде на чолі збірної Бельгії. Він пояснив, що має намір використовувати Лігу націй для експериментів.
"Ми знаємо гравців збірної України, знаємо, як проти них грати. До того ж я тепер знаю і свою найсильнішу команду — я набагато мудріший тренер, ніж до старту Ліги націй", — пояснив він.
Також він розповів, що наразі для команди найголовніше продовжити роботи над собою та залишитися в дивізіоні А Ліги націй і набути впевненості у кваліфікації до чемпіонату світу
"Це буде нашою великою метою: бути на чемпіонаті світу-2026", — сказав Тедеско.
Поєдинки проти збірної України заплановані на 20 та 23 березня 2025 року.
Нагадаємо, у рамках плей-офф Ліги Націй збірна України зустрінеться із Бельгією — результати жеребкування.
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