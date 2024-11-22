Доменико Тедеско высказался о предстоящем матче с Украиной в плей-офф Лиги наций

Тренер Бельгии назвал главную цель сборной после жеребьевки
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций. Ранее сообщалось, что сборная Украины сыграет в плей-офф против Бельгии.
Об этом пишет Het Laatste Nieuws.
Тедеско отреагировал на жеребьевку
Тренер уверен, что в марте он еще будет во главе сборной Бельгии. Он объяснил, что намерен использовать Лигу наций для экспериментов.
"Мы знаем игроков сборной Украины, знаем, как против них играть. К тому же я теперь знаю и свою сильнейшую команду — я гораздо мудрее тренер, чем до старта Лиги наций", — пояснил он.
Также он рассказал, что для команды самое главное продолжить работы над собой и остаться в дивизионе А Лиги наций и обрести уверенность в квалификации к чемпионату мира
"Это будет нашей великой целью: быть на чемпионате мира-2026", — сказал Тедеско.
Поединки против сборной Украины назначены на 20 и 23 марта 2025 года.
Напомним, в рамках плей-офф Лиги Наций сборная Украины встретится с Бельгией — результаты жеребьевки.
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