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Тренер Бельгии назвал главную цель сборной после жеребьевки

22 ноября 2024 19:38
Станислав Костюк - Редактор
Доменико Тедеско высказался о предстоящем матче с Украиной в плей-офф Лиги наций
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско. Фото: depositphotos.com
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций. Ранее сообщалось, что сборная Украины сыграет в плей-офф против Бельгии.

Об этом пишет Het Laatste Nieuws.

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Тренер уверен, что в марте он еще будет во главе сборной Бельгии. Он объяснил, что намерен использовать Лигу наций для экспериментов.

"Мы знаем игроков сборной Украины, знаем, как против них играть. К тому же я теперь знаю и свою сильнейшую команду — я гораздо мудрее тренер, чем до старта Лиги наций", — пояснил он.

Игроки Украины и Бельгии
Игроки сборных Украины и Бельгии. Фото: УАФ

Также он рассказал, что для команды самое главное продолжить работы над собой и остаться в дивизионе А Лиги наций и обрести уверенность в квалификации к чемпионату мира

"Это будет нашей великой целью: быть на чемпионате мира-2026", — сказал Тедеско.

Поединки против сборной Украины назначены на 20 и 23 марта 2025 года.

Напомним, в рамках плей-офф Лиги Наций сборная Украины встретится с Бельгией — результаты жеребьевки.

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