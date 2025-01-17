У Бельгии будет новый главный тренер — они в марте сыграют против Украины

Сборная Бельгии против Украины на Евро-2024. Фото: Reuters

Сборную Бельгии по футболу к переходным матчам Лиги Наций будет готовить другой тренер. Соперником их команды будет Украина.

Об изменениях на тренерском мостике сборной Бельгии сообщил портал HLN.

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Тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско. Фото: instagram.com/domenico_tedesc/

Перед матчами с Украиной Бельгию ждут изменения

По информации источника, на следующей неделе сборная Бельгии по футболу останется без главного тренера.

Нынешнего наставника команды Доменико Тедеско уволят после того как он не смог обеспечить команде те результаты, которое ожидало руководство федерации футбола, и поссорился с лидерами команды Тибо Куртуа и Кевином Де Брюйне.

Тьерри Анри. Фото: instagram.com/thierryhenry

Ожидается, что нового главного тренера выбирают между французами Тьерри Анри и Руди Гарсией.

Анри ранее работал в сборной Бельгии помощником главного тренера в 2016-2018 гг. и в 2021-2022 гг.

Бельгия свои следующие матчи проведет против сборной Украины. Это будут переходные игры за право остаться в дивизионе А Лиги Наций. Команда Сергея Реброва же попытается пробиться выше из дивизиона B. Команды сыграют друг с другом 20 и 23 марта.

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