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Перед матчами с Украиной Бельгия останется без главного тренера

17 января 2025 06:45
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
У Бельгии будет новый главный тренер — они в марте сыграют против Украины
Сборная Бельгии против Украины на Евро-2024. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Сборную Бельгии по футболу к переходным матчам Лиги Наций будет готовить другой тренер. Соперником их команды будет Украина.

Об изменениях на тренерском мостике сборной Бельгии сообщил портал HLN.

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Доменико Тедеско
Тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско. Фото: instagram.com/domenico_tedesc/

Перед матчами с Украиной Бельгию ждут изменения

По информации источника, на следующей неделе сборная Бельгии по футболу останется без главного тренера.

Нынешнего наставника команды Доменико Тедеско уволят после того как он не смог обеспечить команде те результаты, которое ожидало руководство федерации футбола, и поссорился с лидерами команды Тибо Куртуа и Кевином Де Брюйне.

Тьерри Анри
Тьерри Анри. Фото: instagram.com/thierryhenry

Ожидается, что нового главного тренера выбирают между французами Тьерри Анри и Руди Гарсией.

Анри ранее работал в сборной Бельгии помощником главного тренера в 2016-2018 гг. и в 2021-2022 гг.

Бельгия свои следующие матчи проведет против сборной Украины. Это будут переходные игры за право остаться в дивизионе А Лиги Наций. Команда Сергея Реброва же попытается пробиться выше из дивизиона B. Команды сыграют друг с другом 20 и 23 марта.

Напомним, киевское "Динамо" распрощалось со своим опытным игроком, из-за которого бывший главный тренер команды Александр Хацкевич посадил в глубокий запас Николая Шапаренко.

Лидер сборной Украины Александр Зинченко может перейти из "Арсенала" в клуб Суперлиги.

Правый защитник сборной Украины по футболу верит, что Мудрика подставили с допингом.

Голкипер лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин полуил предложения из топовых клубов.

футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Доменико Тедеско Тьерри Анри Сборная Бельгии по футболу

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:30 Пшеница продолжает дорожать — стоимость тонны зерновых в январе

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