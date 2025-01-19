Бельгия нашла нового тренера в АПЛ — детали

Бывший тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги. Фото: REUTERS/Tony O Brien

У соперника сборной Украины скоро появится главный тренер. Предыдущий был уволен совсем недавно.

Новым главным тренером сборной Бельгии по футболу может стать испанский специалист Хулен Лопетеги, сообщает DH Sports.

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Прямо сейчас с ним ведут переговоры. Окончательное решение пока что не озвучено.

Кто может стать главным тренером Бельгии

Кроме испанца Лопетеги, в Бельгии также рассматривают кандидатуры французов Тьерри Анри и Руди Гарсии. Ранее в СМИ фигурировали кандидатуры Эрика тен Хага и Марко ван Боммеля.

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