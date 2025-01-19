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Соперник Украины ищет тренера — есть неожиданные кандидаты

19 января 2025 17:20
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Бельгия нашла нового тренера в АПЛ — детали
Бывший тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги. Фото: REUTERS/Tony O Brien
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

У соперника сборной Украины скоро появится главный тренер. Предыдущий был уволен совсем недавно.

Новым главным тренером сборной Бельгии по футболу может стать испанский специалист Хулен Лопетеги, сообщает DH Sports.

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Прямо сейчас с ним ведут переговоры. Окончательное решение пока что не озвучено. 

Кто может стать главным тренером Бельгии

Кроме испанца Лопетеги, в Бельгии также рассматривают кандидатуры французов Тьерри Анри и Руди Гарсии. Ранее в СМИ фигурировали кандидатуры Эрика тен Хага и Марко ван Боммеля.

Прежний главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско был уволен с должности 17 января.

Бельгия будет играть против сборной Украины в матче плей-офф за выход в дивизион А Лиги Наций. Поединки состоятся 20 и 23 марта.

Напомним, киевское "Динамо" во вторник сыграет против турецкого "Галатасарая" в рамках очередного тура Лиги Европы. Портал Новини.LIVE проведет текстовую трансляцию.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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