Україна Бельгія у Лізі Націй — де та коли буде гра

Гравці збірної України після матчу з Албанією. Фото: instagram.com/uafukraine

Вже цієї весни футбольні фанати стануть свідками безкомпромісного двобою за місце в еліті Ліги Націй. Майбутній матч вже почав "обростати" подробицями.

Вже відоме місце, де збірна України прийматиме збірну Бельгії у першому поєдинку плей-оф Ліги Націй, пише Sport.ua.

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Збірна України з футболу під час матчу. Фото: instagram.com/uafukraine

Де та коли гратиме збірна України

Україна прийматиме збірну Бельгії у першому матчі плей-оф Ліги Націй в іспанській Мурсії.

В ЗМІ зазначають, що робоча група УАФ вже побувала на місці майбутнього поєдинку, де познайомилась з інфраструктурою, а також вивчила логістичні питання.

У підсумку УАФ погодила саме варіант з Мурсією.

Перший матч між Україною та Бельгією відбудеться 20 березня, матч-відповідь пройде у Брюсселі 23 березня.

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