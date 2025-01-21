Україна Бельгія у Лізі Націй — де та коли буде гра

Сюрприз для фанів — де Україна гратиме проти Бельгії у Лізі Націй
Вже цієї весни футбольні фанати стануть свідками безкомпромісного двобою за місце в еліті Ліги Націй. Майбутній матч вже почав "обростати" подробицями.
Вже відоме місце, де збірна України прийматиме збірну Бельгії у першому поєдинку плей-оф Ліги Націй, пише Sport.ua.
Це досить неочікуваний для всіх варіант. Раніше і збірна, і українські клуби обирали інші країни.
Де та коли гратиме збірна України
Україна прийматиме збірну Бельгії у першому матчі плей-оф Ліги Націй в іспанській Мурсії.
В ЗМІ зазначають, що робоча група УАФ вже побувала на місці майбутнього поєдинку, де познайомилась з інфраструктурою, а також вивчила логістичні питання.
У підсумку УАФ погодила саме варіант з Мурсією.
Перший матч між Україною та Бельгією відбудеться 20 березня, матч-відповідь пройде у Брюсселі 23 березня.
Нагадаємо, голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін передумав щодо свого майбутнього.
Українець Володимир Кличко через роки перерви збирається повернутись на ринг.
Стало відомо, де та коли дивитись матч "Галатасарай" — "Динамо".
Читайте Новини.LIVE!