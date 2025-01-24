ЛНЗ підписав Олександра Драмбаєва за 500 тисяч євро

Олександр Драмбаєв. Фото: "Кривбас"

Черкаський ЛНЗ продовжує посилюватися після приходу в команду нового головного тренера Романа Григорчука. Цього разу команда підписала українського футболіста.

ЛНЗ на своїх платформах оголосив про перехід Олександра Драмбаєва.

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Новий футболіст ЛНЗ

Драмбаєв, який є найуніверсальнішим і одним з найшвидших центрбеків в УПЛ, отримав у новій команді 14-й номер.

При цьому 23-річний українець підписав контракт на 3,5 роки.

Згідно з чутками, ЛНЗ заплатив за новачка 500 тисяч євро.

У цьому сезоні Драмбаєв зіграв у 16 матчах в УПЛ і забив один м'яч. Футболіст може зіграти в захисті на будь-якій позиції. Юрій Вернидуб у "Кривбасі" використовував його на лівому фланзі та в центрі захисту.

Футболіст раніше також виступав у Хорватії за "Осієк" і в Бельгії за "Варегем".

Також у ЛНЗ зараз переглядають лівого захисника "Шахтаря" Віктора Корнієнка, який в останніх сезонах виступав за "Ворсклу".

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