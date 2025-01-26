Легендарний український боксер переміг вперше з 2019 року — що відомо

Український боксер Віктор Постол проти аргентинця Техади. Фото: instagram.com/icemanpostol

У Києві відбувся великий вечір боксу. Українські фанати можуть бути задоволені його результатами.

Відомий український боксер Віктор Постол у другому за значимістю бою вечора переміг аргентинця Андреаса Техаду, пише Vringe.com.

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Це був перший бій Постола з липня 2023 року. За підсумками восьми раундів він здобув перемогу одноголосним рішенням суддів та перервав серію із трьох поразок поспіль.

Український боксер Віктор Постол переміг аргентинця Техаду. Фото: instagram.com/icemanpostol

Головний бій вечора

У головному бою вечора українець Арам Фаніян переміг за очками аргентинця Ніколаса Хару.

Цікаво, що Фаніян у другому раунді тричі "впустив" Хару, але у підсумку не зміг довести справу до дострокової перемоги.

Ще один українець дебютував на професійному ринзі. Дмитро Ловчинський переміг досвідченого грузина Паату Адуашвілі. Він здобув дострокову перемогу у першому раунді.

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