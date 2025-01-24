Рафінья може піти з Барселони через навколофутбольну проблему

Гравці "Барселони" перед матчем. Фото: Reuters/Ana Beltran

Один із найкращих футболістів у складі "Барселони" Рафінья задумався про відхід з каталонської команди. У його послугах зацікавлені одразу декілька європейських клубів.

Бразилець уперше некомфортно себе відчув у складі "синьо-гранатових", повідомляє Marca.

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У рамках 7 туру Ліги чемпіонів "Барселона" вирвала перемогу у "Бенфіки" в Португалії після того, як програвала з рахунком 1:3. Вирішальний гол на шостій доданій до матчу хвилині забив Рафінья. Після матчу футболіст і його сім'я стали мішенями для вболівальників "Бенфіки".

З чим зіткнувся Рафінья

Фани португальської команди атакували гравця "Барселони" та його дружину в соціальних мережах. Дружина Рафіньї зіткнулася з расистськими та сексистськими погрозами, окрім цього, їй обіцяли розправу.

Жінка звернулася до правоохоронних органів, які зайнялися розслідуванням інциденту. Після цього деякі вболівальники "Бенфіки", які писали образи, видалили свої акаунти в соціальних мережах.

Рафінья забиває гол. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Рафінья розчарований реакцією "Барселони" на те, з чим довелося зіткнутися його родині. Іспанські журналісти повідомляють, що бразилець уперше допустив відхід із клубу. Однак водночас у нього хороші стосунки з партнерами по команді, тренерами та керівництвом клубу.

У сезоні 2024/2025 Рафінья провів за "Барселону" 30 матчів у всіх турнірах, забив 22 голи й зробив 9 результативних передач.

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