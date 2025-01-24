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Лидер Барселоны может уйти из команды из-за угроз его семье

24 января 2025 18:19
Станислав Костюк - Редактор
Рафинья может уйти из Барселоны из-за околофутбольной проблемы
Игроки "Барселоны" перед матчем. Фото: Reuters/Ana Beltran
Станислав Костюк - Редактор

Один из лучших футболистов в составе "Барселоне" Рафинья задумался об уходе из каталонской команды. В его услугах заинтересовано сразу несколько клубов.

Бразилец впервые некомфортно себя почувствовал в составе "сине-гранатовых", сообщает Marca

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В рамках 7 тура Лиги чемпионов "Барселона" вырвала победу у "Бенфики" в Португалии после того, как проигрывала со счетом 1:3. Решающий гол на шестой добавленной к матчу минуте забил Рафинья. После матча футболист и его семья стали мишенями для болельщиков "Бенфики". 

С чем столкнулся Рафинья

Фаны португальской команды атаковали игрока "Барселоны" и его жену в социальных сетях. Супруга Рафиньи столкнулась с расистскими и сексистскими угрозами, помимо этого ей обещали расправу. 

Женщина обратилась в правоохранительные органы, которые занялись расследованием инцидента. После этого некоторые болельщики "Бенфики", которые писали оскорбления, удалили свои аккаунты в социальных сетях. 

Рафинья
Рафинья забивает гол. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Рафинья разочарован реакцией "Барселоны" на то, с чем пришлось столкнуться его семье. Испанские журналисты сообщают, что бразилец впервые допустил уход из клуба. Однако в то же время у него хорошие отношения с партнерами по команде, тренерами и руководством клуба. 

В сезоне 2024/2025 Рафинья провел за "Барселону" 30 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 9 результативных передач. 

Напомним, жена Александра Усика объяснила, как чемпион мира по боксу оказался в больнице

Турецкий "Трабзонспор" в ближайшее время предложит контракты еще двух игрокам сборной Украины, а также интересуется футболистом "Полесья". 

Воспитанник донецкого "Шахтера" привлек внимание одного из английских клубов, который настраивает на трансфере игрока. 

спорт футбол угрозы Футбол трансферы Барселона Рафинья

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18:41 Винничанин пытался вывезти трех одесситов за границу

18:34 Горячие скидки на продукты — в каких супермаркетах дешевле на 50%

18:30 На Львовщине курсантка помогала ФСБ и готовила удар по казармам

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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18:10 Тысяча Зеленского через Укрпочту — как оформить помощь

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