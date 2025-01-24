Рафинья может уйти из Барселоны из-за околофутбольной проблемы

Игроки "Барселоны" перед матчем. Фото: Reuters/Ana Beltran

Один из лучших футболистов в составе "Барселоне" Рафинья задумался об уходе из каталонской команды. В его услугах заинтересовано сразу несколько клубов.

Бразилец впервые некомфортно себя почувствовал в составе "сине-гранатовых", сообщает Marca.

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В рамках 7 тура Лиги чемпионов "Барселона" вырвала победу у "Бенфики" в Португалии после того, как проигрывала со счетом 1:3. Решающий гол на шестой добавленной к матчу минуте забил Рафинья. После матча футболист и его семья стали мишенями для болельщиков "Бенфики".

С чем столкнулся Рафинья

Фаны португальской команды атаковали игрока "Барселоны" и его жену в социальных сетях. Супруга Рафиньи столкнулась с расистскими и сексистскими угрозами, помимо этого ей обещали расправу.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, которые занялись расследованием инцидента. После этого некоторые болельщики "Бенфики", которые писали оскорбления, удалили свои аккаунты в социальных сетях.

Рафинья забивает гол. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Рафинья разочарован реакцией "Барселоны" на то, с чем пришлось столкнуться его семье. Испанские журналисты сообщают, что бразилец впервые допустил уход из клуба. Однако в то же время у него хорошие отношения с партнерами по команде, тренерами и руководством клуба.

В сезоне 2024/2025 Рафинья провел за "Барселону" 30 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 9 результативных передач.

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