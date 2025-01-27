Александр Зубков разводится с женой Анной — известны причины расставания

Жена Зубкова подала на развод пока муж на сборах с Шахтером
Чудесного воссоединения семьи, как бы многие об этом не писали, не произошло. Александр и Анна Зубковы разводятся.
Об этом Анна сообщила в Instagram.
Почему разводятся Зубковы
Проблемы в семье Зубковых, о которых узнала общественность, начались весной 2024 года. Анна в социальных сетях сообщила, что пока она в Польше, Александр ей изменял.
Затем Зубкова вернулась в Украину и показалось, что паре удалось помириться. Новый 2025-й год они встречали вместе в одинаковых пижамах.
Однако Анна все же подала на развод и фото соответствующего заявления опубликовала в соцсетях.
После публикации документа Анна удалила из соцсетей все фото с Александром. Затем то же сделал футболист.
Отметим, что пара поженилась в октябре 2019 года. В январе 2021-го у них появилась дочь София.
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