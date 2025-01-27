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Жена Зубкова подала на развод пока муж на сборах с Шахтером

27 января 2025 07:38
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Александр Зубков разводится с женой Анной — известны причины расставания
Анна та Олександр Зубкови. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Чудесного воссоединения семьи, как бы многие об этом не писали, не произошло. Александр и Анна Зубковы разводятся.

Об этом Анна сообщила в Instagram.

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Александр и Анна Зубковы
Анна Зубкова опубликовала документ об разводе. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Почему разводятся Зубковы

Проблемы в семье Зубковых, о которых узнала общественность, начались весной 2024 года. Анна в социальных сетях сообщила, что пока она в Польше, Александр ей изменял.

Затем Зубкова вернулась в Украину и показалось, что паре удалось помириться. Новый 2025-й год они встречали вместе в одинаковых пижамах.

Александр и Анна Зубковы
Новый год семья встречала вместе. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Однако Анна все же подала на развод и фото соответствующего заявления опубликовала в соцсетях.

После публикации документа Анна удалила из соцсетей все фото с Александром. Затем то же сделал футболист.

Отметим, что пара поженилась в октябре 2019 года. В январе 2021-го у них появилась дочь София.

Напомним, бывший украинский чемпион мира по боксу удачно вернулся на ринг после длительного простоя.

Лидер каталонской "Барселоны" больше не хочет оставаться в клубе.

Жена Александра Усика продемострировала госпитали, которые они с Александром помогают восстанавливать.

Японский рекордсмен в прыжках с трамплина удивил новым неофициальным мировым рекордом.

футбол Александр Зубков Звездный развод жены футболистов Анна Зубкова

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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