Александр Зубков разводится с женой Анной — известны причины расставания

Анна та Олександр Зубкови. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Чудесного воссоединения семьи, как бы многие об этом не писали, не произошло. Александр и Анна Зубковы разводятся.

Об этом Анна сообщила в Instagram.

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Анна Зубкова опубликовала документ об разводе. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Почему разводятся Зубковы

Проблемы в семье Зубковых, о которых узнала общественность, начались весной 2024 года. Анна в социальных сетях сообщила, что пока она в Польше, Александр ей изменял.

Затем Зубкова вернулась в Украину и показалось, что паре удалось помириться. Новый 2025-й год они встречали вместе в одинаковых пижамах.

Новый год семья встречала вместе. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Однако Анна все же подала на развод и фото соответствующего заявления опубликовала в соцсетях.

После публикации документа Анна удалила из соцсетей все фото с Александром. Затем то же сделал футболист.

Отметим, что пара поженилась в октябре 2019 года. В январе 2021-го у них появилась дочь София.

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