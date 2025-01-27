Олександр Зубков розлучається з дружиною Анною — відомі причини розставання

Дружина Зубкова подала на розлучення поки чоловік на зборах
Чудесного возз'єднання сім'ї, хоч як би багато про це не писали, не сталося. Олександр і Анна Зубкови розлучаються.
Про це Анна повідомила в Instagram.
Чому розлучаються Зубкови
Проблеми в родині Зубкових, про які дізналася громадськість, почалися навесні 2024 року. Анна в соціальних мережах повідомила, що, поки вона в Польщі, Олександр її зраджував.
Після цього Зубкова повернулася в Україну і здалося, що парі вдалося помиритися. Новий, 2025 рік вони зустрічали разом в однакових піжамах.
Утім, Анна все ж таки подала на розлучення і фото відповідної заяви опублікувала в соцмережах.
Після публікації документа Анна видалила із соцмереж усі фото з Олександром. Потім те саме зробив футболіст.
Зазначимо, що пара одружилася в жовтні 2019 року. У січні 2021-го в них з'явилася донька Софія.
Нагадаємо, колишній український чемпіон світу з боксу вдало повернувся на ринг після тривалого простою.
Лідер каталонської "Барселони" більше не хоче залишатися в клубі.
Дружина Олександра Усика продемонструвала госпіталі, які вони з Олександром допомагають відновлювати.
Японський рекордсмен у стрибках з трампліна здивував новим неофіційним світовим рекордом.
Читайте Новини.LIVE!