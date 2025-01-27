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Дружина Зубкова подала на розлучення поки чоловік на зборах

27 січня 2025 07:38
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Олександр Зубков розлучається з дружиною Анною — відомі причини розставання
Анна та Олександр Зубкови. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Чудесного возз'єднання сім'ї, хоч як би багато про це не писали, не сталося. Олександр і Анна Зубкови розлучаються.

Про це Анна повідомила в Instagram.

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Олександр і Анна Зубкови
Анна Зубкова опублікувала документ про розлучення. Фото:instagram.com/mademoiselle.anna

Чому розлучаються Зубкови

Проблеми в родині Зубкових, про які дізналася громадськість, почалися навесні 2024 року. Анна в соціальних мережах повідомила, що, поки вона в Польщі, Олександр її зраджував.

Після цього Зубкова повернулася в Україну і здалося, що парі вдалося помиритися. Новий, 2025 рік вони зустрічали разом в однакових піжамах.

Олександр і Анна Зубкови
Новий рік родина зустрічала разом. Фото:instagram.com/mademoiselle.anna

Утім, Анна все ж таки подала на розлучення і фото відповідної заяви опублікувала в соцмережах.

Після публікації документа Анна видалила із соцмереж усі фото з Олександром. Потім те саме зробив футболіст.

Зазначимо, що пара одружилася в жовтні 2019 року. У січні 2021-го в них з'явилася донька Софія.

Нагадаємо, колишній український чемпіон світу з боксу вдало повернувся на ринг після тривалого простою.

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футбол Олександр Зубков Зіркове розлучення дружини футболістів Ганна Зубкова

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