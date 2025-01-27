Титулованій російській гімнастці Крамаренко видалили здоровий меніск

Російській спортсменці видалили здоровий орган під час операції
Триразова чемпіонка світу з художньої гімнастики Лала Крамаренко буде змушена завершити кар'єру. Причиною стала лікарська помилка, яка сталася під час складної операції.
Молода дівчина позбулася здорового меніска, повідомляють російські ЗМІ.
Головний тренер збірної Росії з художньої гімнастики Ірина Вінер розкритикувала ізраїльських лікарів через інцидент із 20-річною колишньою чемпіонкою Європи Лалою Крамаренко. Дівчина проходила реабілітацію після травми. Їй призначили операцію, яка завершилася трагедією.
Згідно із твердженням Вінер, Крамаренко мали прооперувати пошкоджений меніск. Однак із невідомої причини досвідчений лікар помилився. Внаслідок чого спортсменці видалили здоровий меніск. У неї можуть виникнути проблеми зі здоров'ям, через які гімнастці доведеться завершити кар'єру.
Що відомо про Крамаренко
Декілька років тому Лала вважалася однією з найперспективніших спортсменок Росії. Улюблениця Ірини Вінер зібрала колекцію нагород на молодіжному рівні. А 2021 року Крамаренко виборола золоту медаль Європи в командному змаганні в Болгарії.
Лала Крамаренко стала однією з російських спортсменок, які минулого року привітали з днем народження президента Росії Володимира Путіна.
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