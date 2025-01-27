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Російській спортсменці видалили здоровий орган під час операції

27 січня 2025 10:24
Станіслав Костюк - Редактор
Титулованій російській гімнастці Крамаренко видалили здоровий меніск
Виступ Лали Крамаренко. Фото: instagram.com/lala_kramarenko_team/
Станіслав Костюк - Редактор

Триразова чемпіонка світу з художньої гімнастики Лала Крамаренко буде змушена завершити кар'єру. Причиною стала лікарська помилка, яка сталася під час складної операції.

Молода дівчина позбулася здорового меніска, повідомляють російські ЗМІ.

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Головний тренер збірної Росії з художньої гімнастики Ірина Вінер розкритикувала ізраїльських лікарів через інцидент із 20-річною колишньою чемпіонкою Європи Лалою Крамаренко. Дівчина проходила реабілітацію після травми. Їй призначили операцію, яка завершилася трагедією.

Лала Крамаренко
Лала Крамаренко виконує технічний елемент програми. Фото: instagram.com/lala_kramarenko_team/

Згідно із твердженням Вінер, Крамаренко мали прооперувати пошкоджений меніск. Однак із невідомої причини досвідчений лікар помилився. Внаслідок чого спортсменці видалили здоровий меніск. У неї можуть виникнути проблеми зі здоров'ям, через які гімнастці доведеться завершити кар'єру.

Лала Крамаренко
Лала Крамаренко на турнірі. Фото: instagram.com/lala_kramarenko_team/

Що відомо про Крамаренко 

Декілька років тому Лала вважалася однією з найперспективніших спортсменок Росії. Улюблениця Ірини Вінер зібрала колекцію нагород на молодіжному рівні. А 2021 року Крамаренко виборола золоту медаль Європи в командному змаганні в Болгарії.

Лала Крамаренко стала однією з російських спортсменок, які минулого року привітали з днем народження президента Росії Володимира Путіна. 

Нагадаємо, стала відома причина трансферного бану, який отримала луганська "Зоря". 

Відомий японський спортсмен зумів встановити унікальний рекорд, який навряд чи хтось зможе перевершити в найближчому майбутньому. 

Колишній футболіст київського "Динамо" міг стати главою херсонського футболу, але несподівано програв на виборах. 

скандал спорт операція Гімнастика російські спортсмени Художня гімнастика

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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