Титулованій російській гімнастці Крамаренко видалили здоровий меніск

Виступ Лали Крамаренко. Фото: instagram.com/lala_kramarenko_team/

Триразова чемпіонка світу з художньої гімнастики Лала Крамаренко буде змушена завершити кар'єру. Причиною стала лікарська помилка, яка сталася під час складної операції.

Молода дівчина позбулася здорового меніска, повідомляють російські ЗМІ.

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Лала Крамаренко виконує технічний елемент програми. Фото: instagram.com/lala_kramarenko_team/

Згідно із твердженням Вінер, Крамаренко мали прооперувати пошкоджений меніск. Однак із невідомої причини досвідчений лікар помилився. Внаслідок чого спортсменці видалили здоровий меніск. У неї можуть виникнути проблеми зі здоров'ям, через які гімнастці доведеться завершити кар'єру.

Лала Крамаренко на турнірі. Фото: instagram.com/lala_kramarenko_team/

Що відомо про Крамаренко

Декілька років тому Лала вважалася однією з найперспективніших спортсменок Росії. Улюблениця Ірини Вінер зібрала колекцію нагород на молодіжному рівні. А 2021 року Крамаренко виборола золоту медаль Європи в командному змаганні в Болгарії.

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