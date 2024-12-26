Травма Матеуса Мендонка – стався перелом статевого органу на тренуванні

Матеус Мендонк. Фото: instagram.com/mateusbocaocb

Справжньою чоловічою трагедією завершилося тренування для колишнього бійця UFC з Бразилії Матеуса Мендонки. Під час спарингу боєць отримав перелом статевого органа.

Відео з бійцем опублікував портал guicruz.mma.

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Інцидент трапився, коли Мендонк проводив сутичку по бразильському джиу-джитсу.

Опонент Матеуса випадково вдарив його коліном у пах.

Після госпіталізації лікарі діагностували перелом статевого органу та зобов'язали бійця провести якнайшвидшу операцію.

Боєць протягом двох місяців після операції не зможе ні тренуватись, ні тренувати. Відповідно, він не отримає жодних доходів за свою діяльність.

Через складний фінансовий стан, боєць виставив на аукціон своє екіпірування UFC.

За свою кар'єру у професіоналах Мендонк провів 14 боїв — 11 виграв та три програв.

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