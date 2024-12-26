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Известному бойцу MMA на тренировке сломали половой орган

26 декабря 2024 11:11
Алексей Паламарчук - Редактор
Травма Матеуса Мендонка — случился перелом полового органа на тренировке
Матеус Мендонк. Фото: instagram.com/mateusbocaocb
Алексей Паламарчук - Редактор

Настоящей мужской трагедией завершилась тренировка для бывшего бойца UFC из Бразилии Матеуса Мендонка. Бойцу во время спарринга сломали половой орган.

Видео с бойцом опубликовал портал guicruz.mma.

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Инцидент случился, когда Мендонк проводил схватку по бразильскому джиу-джитсу.

Оппонент Матеуса случайно ударил его коленом в пах. Мендонк почувствовал необычную боль в области паха, а на следующий день на его члене был большой отек.

После госпитализации врачи диагностировали перелом полового органа и обязали бойца провести скорейшею операцию.

Боец в течение двух месяцев после операции не сможет ни тренироваться, ни тренировать. Соответственно, он не получит никаких доходов за свою деятельность.

Из-за сложного финансового состояния, боец выставил на аукцион свою экипировку UFC.

За свою карьеру в профессионалах Мендонк провел 14 боев — 11 выиграл и три проиграл.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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