Травма Матеуса Мендонка — случился перелом полового органа на тренировке

Известному бойцу MMA на тренировке сломали половой орган
Настоящей мужской трагедией завершилась тренировка для бывшего бойца UFC из Бразилии Матеуса Мендонка. Бойцу во время спарринга сломали половой орган.
Видео с бойцом опубликовал портал guicruz.mma.
Половой орган бойца ММА хруснул во время спарринга
Инцидент случился, когда Мендонк проводил схватку по бразильскому джиу-джитсу.
Оппонент Матеуса случайно ударил его коленом в пах. Мендонк почувствовал необычную боль в области паха, а на следующий день на его члене был большой отек.
После госпитализации врачи диагностировали перелом полового органа и обязали бойца провести скорейшею операцию.
Боец в течение двух месяцев после операции не сможет ни тренироваться, ни тренировать. Соответственно, он не получит никаких доходов за свою деятельность.
Из-за сложного финансового состояния, боец выставил на аукцион свою экипировку UFC.
За свою карьеру в профессионалах Мендонк провел 14 боев — 11 выиграл и три проиграл.
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