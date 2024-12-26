Травма Матеуса Мендонка — случился перелом полового органа на тренировке

Матеус Мендонк. Фото: instagram.com/mateusbocaocb

Настоящей мужской трагедией завершилась тренировка для бывшего бойца UFC из Бразилии Матеуса Мендонка. Бойцу во время спарринга сломали половой орган.

Видео с бойцом опубликовал портал guicruz.mma.

Читайте также:

Половой орган бойца ММА хруснул во время спарринга

Инцидент случился, когда Мендонк проводил схватку по бразильскому джиу-джитсу.

Оппонент Матеуса случайно ударил его коленом в пах. Мендонк почувствовал необычную боль в области паха, а на следующий день на его члене был большой отек.

После госпитализации врачи диагностировали перелом полового органа и обязали бойца провести скорейшею операцию.

Боец в течение двух месяцев после операции не сможет ни тренироваться, ни тренировать. Соответственно, он не получит никаких доходов за свою деятельность.

Из-за сложного финансового состояния, боец выставил на аукцион свою экипировку UFC.

За свою карьеру в профессионалах Мендонк провел 14 боев — 11 выиграл и три проиграл.

Напомним, ранее Российский футбольный союз анонсировал футбольные матчи национальной команды со сборными из Европы.

Владелец статуса объединенный чемпион по боксу в супертяжелом весе Александр Усик заставил Тайсона Фьюри донатить Украине.

О поездке Михаила Мудрика на бой Усик — Фьюри рассказал главный тренер "Челси" Энцо Мареска.

Вратарь национальной сборной Украины по футболу и "Бенфики" Анатолий Трубин женился.