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Роналду может провести бой в UFC — что известно

28 ноября 2024 17:01
Станислав Костюк - Редактор
Роналду может провести бой по правилам UFC с известным соперником
Криштиану Роналду празднует гол. Фото: Reuters/Ibraheem Al Omari
Станислав Костюк - Редактор

Лидер сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду получил необычный вызов. Британский боец Даррен Тилл предложил игроку "Аль-Насра" провести поединок по правилам UFC.

Тилл уверен, что Роналду станет опасным соперником в октагоне, сообщает Sport Bible

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Криштиану Роналду в 39 лет является лидером и лучшим бомбардиром саудовского "Аль-Насра". В текущем сезоне португалец сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи. Пока футболист обдумывает возможность вернуться в Европу, ему поступило другое предложение. 

Кто такой Даррен Тилл 

Британский боец с красноречивым прозвищем "Горилла" провел в смешанных единоборствах 24 поединка, в которых одержал 18 побед, из них 10 нокаутом. Летом нынешнего года 31-летний спортсмен впервые вышел на боксерский ринг. Его дебютным соперником стал Мухаммед Мути. Британец в первом же раунде победил техническим нокаутом.

Даррен Тилл
Даррен Тилл перед боем. Фото: instagram.com/darrentillmma/

Уже 18 января 2025 года Даррен Тилл проведет в Манчестере  поединок по правилам бокса против Томми Фьюри, младшего брата Тайсона Фьюри. Однако бывший боец UFC уже задумался о более статусном поединке и бросил вызов Криштиану Роналду. 

Тилл считает Роналду достойным соперником. Даррен отметил, что футболист ведет здоровый образ жизни, регулярно проводит время в спортзале и выглядит как человек, который способен провести бой в октагоне. 

Роналду пока не ответил на этот вызов. Криштиану остается одним из самых популярных спортсменов мира. Он первым из футболистов преодолел отметку в 900 голов за карьеру. Когда португалец завел аккаунт на YouTube, то побил все рекорды популярности. У него уже практически 70 млн подписчиков. 

Напомним, украинский футболист Анатолий Трубин отказался пожимать руку российскому сопернику перед матчем. 

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин получит новый шанс проявить себя в основном составе мадридского "Реала". 

Главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти высказал претензию по поводу игры Килиана Мбаппе за испанскую команду.

спорт футбол ММА Криштиану Роналду UFC

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