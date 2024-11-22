Моуринью хочет убедить Криштиану Роналду присоединиться к Фенербахче

Моуринью позвал Роналду в свой клуб
Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью пригласил Криштиану Роналду перейти в свой клуб. Пока ответа от португальца нет.
Об этом пишет издание Fotomac.
Роналду приглашают в Фенербахче
Жозе Моуринью зовет Криштиану Роналду в свой клуб. По информации издания, тренер стамбульского клуба лично позвонил по телефону Криштиану и спросил, не хочет ли он присоединиться к составу "Фенербахче".
"Ты счастлив там? Говорят, что ты хочешь уйти. Если уйдешь, то не хотел бы ты перейти в Фенербахче?", — сказал Моуринью.
Пока неизвестно, каким был ответ португальца.
Ранее в СМИ появлялась информация, что португальский футболист может перейти из "Аль-Насра" в другой клуб из Саудовской Аравии — "Аль-Хиляль".
Действующий контракт Криштиану рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне он отличился 10 голами и тремя ассистами в 15 матчах во всех турнирах.
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