Моуринью хочет убедить Криштиану Роналду присоединиться к Фенербахче

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью пригласил Криштиану Роналду перейти в свой клуб. Пока ответа от португальца нет.

Об этом пишет издание Fotomac.

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Жозе Моуринью зовет Криштиану Роналду в свой клуб. По информации издания, тренер стамбульского клуба лично позвонил по телефону Криштиану и спросил, не хочет ли он присоединиться к составу "Фенербахче".

"Ты счастлив там? Говорят, что ты хочешь уйти. Если уйдешь, то не хотел бы ты перейти в Фенербахче?", — сказал Моуринью.

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Пока неизвестно, каким был ответ португальца.

Ранее в СМИ появлялась информация, что португальский футболист может перейти из "Аль-Насра" в другой клуб из Саудовской Аравии — "Аль-Хиляль".

Действующий контракт Криштиану рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне он отличился 10 голами и тремя ассистами в 15 матчах во всех турнирах.

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