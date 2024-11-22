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Моурінью покликав Роналду до свого клубу

22 листопада 2024 17:35
Станіслав Костюк - Редактор
Моурінью хоче переконати Кріштіану Роналду приєднатися до Фенербахче
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters
Станіслав Костюк - Редактор

Головний тренер "Фенербахче" Жозе Моурінью запросив Кріштіану Роналду перейти до свого клубу. Наразі відповіді від португальця немає. 

Про це пише видання Fotomac

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Жозе Моурінью кличе Кріштіану Роналду до свого клубу. За інформацією видання, тренер стамбульського клубу особисто зателефонував Кріштіану та спитав, чи не хоче він доєднатись до складу "Фенербахче". 

"Ти щасливий там? Кажуть, що ти хочеш піти. Якщо підеш, то чи не хотів би ти перейти у Фенербахче?", — сказав Моурінью.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Наразі невідомо, якою була відповідь португальця.

Раніше у ЗМІ зʼявлялась інформація, що португальський футболіст може перейти  з "Аль-Насра" в інший клуб із Саудівської Аравії – "Аль-Хіляль".

Чинний контракт Кріштіану розраховано до літа 2025 року. У цьому сезоні він відзначився 10 голами і трьома асистами в 15 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, збірна України з футболу зустрінеться із Бельгією у рамках плей-офф Ліги Націй — результати жеребкування. 

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