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Роналду може провести бій в UFC — що відомо

28 листопада 2024 17:01
Станіслав Костюк - Редактор
Роналду може провести бій за правилами UFC із відомим суперником
Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: Reuters/Ibraheem Al Omari
Станіслав Костюк - Редактор

Лідер збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду отримав незвичайний виклик. Британський боєць Даррен Тілл запропонував гравцю "Аль-Насра" провести поєдинок за правилами UFC.

Тілл упевнений, що Роналду стане небезпечним суперником в октагоні, повідомляє Sport Bible.

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Кріштіану Роналду у 39 років є лідером та найкращим бомбардиром саудівського "Аль-Насра". Цього сезону португалець зіграв 14 матчів у всіх турнірах, забив 11 голів і зробив 2 результативні передачі. Поки футболіст обмірковує можливість повернутися до Європи, йому надійшла інша пропозиція.

Хто такий Даррен Тілл

Британський боєць із промовистим прізвиськом "Горила" провів у змішаних єдиноборствах 24 поєдинки, в яких здобув 18 перемог, з них 10 нокаутом. Влітку цього року 31-річний спортсмен уперше вийшов на боксерський ринг. Його дебютним суперником став Мухаммед Муті. Британець у першому ж раунді переміг технічним нокаутом.

Даррен Тілл
Даррен Тілл перед боєм. Фото: instagram.com/darrentillmma/

Вже 18 січня 2025 року Даррен Тілл проведе в Манчестері поєдинок за правилами боксу проти Томмі Ф'юрі, молодшого брата Тайсона Ф'юрі. Проте колишній боєць UFC вже задумався про статусніший поєдинок і кинув виклик Кріштіану Роналду.

Тілл вважає Роналду гідним суперником. Даррен зазначив, що футболіст веде здоровий спосіб життя, регулярно проводить час у спортзалі та виглядає як людина, яка здатна провести бій в октагоні.

Роналду поки що не відповів на цей виклик. Кріштіану залишається одним із найпопулярніших спортсменів світу. Він першим із футболістів подолав позначку 900 голів за кар'єру. Коли португалець завів обліковий запис на YouTube, то побив усі рекорди популярності. У нього вже майже 70 млн підписників.

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спорт футбол ММА Кріштіану Роналду UFC

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