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Русской спортсменке удалили здоровый орган во время операции

27 января 2025 10:24
Станислав Костюк - Редактор
Титулованной российской гимнастке Крамаренко удалили здоровый мениск
Выступление Лалы Крамаренко. Фото: instagram.com/lala_kramarenko_team/
Станислав Костюк - Редактор

Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Лала Крамаренко будет вынуждена завершить карьеру. Причиной стала врачебная ошибка, которая произошла во время сложной операции.

Молодая девушка лишилась здорового мениска, сообщают российские СМИ. 

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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер раскритиковала израильских врачей из-за инцидента с 20-летней бывшей чемпионкой Европы Лалой Крамаренко. Девушка проходила реабилитацию после травмы. Ей назначили операцию, которая завершилась трагедией. 

Лала Крамаренко
Лала Крамаренко выполняет технический элемент программы. Фото: instagram.com/lala_kramarenko_team/

Согласно утверждению Винер, Крамаренко должны были прооперировать поврежденный мениск. Однако по неизвестной причине опытный доктор ошибся. В результате спортсменке удалили здоровый мениск. У нее могут возникнуть проблемы со здоровьем, из-за которых гимнастке придется завершить карьеру. 

Лала Крамаренко
Лала Крамаренко на турнире. Фото: instagram.com/lala_kramarenko_team/

Что известно о Крамаренко 

Несколько лет назад Лала считалась одной из самых перспективных спортсменок России. Любимица Ирины Винер собрала коллекцию наград на молодежном уровне. А в 2021 году Крамаренко завоевала золотую медаль Европы в командном соревновании в Болгарии. 

Лала Крамаренко стала одной из российских спортсменок, которые в прошлом году поздравили с днем рождения президента России Владимира Путина. 

Напомним, стала известна причина трансферного бана, который получила луганская "Заря". 

Известный японский спортсмен сумел установить уникальный рекорд, который вряд ли кто-то сможет превзойти в ближайшем будущем. 

Бывший футболист киевского "Динамо" мог стать главой херсонского футбола, но неожиданно проиграл на выборах. 

скандал спорт операция Гимнастика российские спортсмены Художественная гимнастика

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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