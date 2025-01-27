Титулованной российской гимнастке Крамаренко удалили здоровый мениск

Выступление Лалы Крамаренко. Фото: instagram.com/lala_kramarenko_team/

Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Лала Крамаренко будет вынуждена завершить карьеру. Причиной стала врачебная ошибка, которая произошла во время сложной операции.

Молодая девушка лишилась здорового мениска, сообщают российские СМИ.

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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер раскритиковала израильских врачей из-за инцидента с 20-летней бывшей чемпионкой Европы Лалой Крамаренко. Девушка проходила реабилитацию после травмы. Ей назначили операцию, которая завершилась трагедией.

Лала Крамаренко выполняет технический элемент программы. Фото: instagram.com/lala_kramarenko_team/

Согласно утверждению Винер, Крамаренко должны были прооперировать поврежденный мениск. Однако по неизвестной причине опытный доктор ошибся. В результате спортсменке удалили здоровый мениск. У нее могут возникнуть проблемы со здоровьем, из-за которых гимнастке придется завершить карьеру.

Лала Крамаренко на турнире. Фото: instagram.com/lala_kramarenko_team/

Что известно о Крамаренко

Несколько лет назад Лала считалась одной из самых перспективных спортсменок России. Любимица Ирины Винер собрала коллекцию наград на молодежном уровне. А в 2021 году Крамаренко завоевала золотую медаль Европы в командном соревновании в Болгарии.

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