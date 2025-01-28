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Новый тренер Эвертона намекнул на уход Миколенко из клуба

28 января 2025 08:51
Станислав Костюк - Редактор
Миколенко может уйти из Эвертона — Мойес назвал причину
Виталий Миколенко (справа) празднует гол с партнерами по "Эвертону". Фото: Reuters/Jason Cairnduff
Станислав Костюк - Редактор

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко может покинуть английский "Эвертон". Новый наставник "ирисок" Дэвид Мойес сделал неоднозначное заявление по поводу игрока.

"Эвертон" в ближайшее время начнет искать замену Миколенко, сообщает BeanymanSports2

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Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес сообщил журналистам о том, что позиция левого защитника в команде нуждается в усилении. Это означает, что наставник либо не доверяет украинскому игроку, либо клуб собирается его продать.

Виталий Миколенко
Миколенко в матче с "Ноттингем Форест". Фото: Reuters/Phil Noble

Что будет с Миколенко 

Дэвид Мойес, который недавно вернулся в "Эвертон", расставил приоритеты при планировании усиления состава "ирисок". Наставник понимает, что в первую очередь команде необходим результативный форвард. Однако тренер хочет получить еще одного левого защитника. 

Мойес не уверен, что в клубе есть средства для трансфера нового левого защитника. Однако наставник хочет, чтобы в его распоряжении был еще один футболист, который способен сыграть на этой позиции. Пока же в качестве замены Виталию Миколенко рассматривают Эшли Янга, которого тоже можно поставить на левый край обороны. 

Ранее Миколенко заявил о том, что ему психологически сложно выступать в команде, которая постоянно борется за выживание. В нынешнем сезоне украинец провел за "Эвертон" 22 поединка и сделал 1 результативную передачу. В его услугах заинтересованы клубы из Англии и Италии. 

Напомним, Георгий Бущан уже попрощался с партнерами по "Динамо" и приехал в расположение нового клуба. 

Жена защитника сборной Украины Ильи Забарного продемонстрировала, как пара живет в Великобритании. 

У "Динамо" появится предложение по еще одному ключевому игроку, который может переехать в Турции до конца месяца. 

спорт футбол Эвертон Футбол трансферы Виталий Миколенко

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09:22 На Одесчине готовятся дать отпор российскому мазуту — какие меры

Эксклюзив

09:13 России нельзя доверять во время переговоров, — генерал Ходжес

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:11 Украину устраивают — Зеленский о гарантиях безопасности Израиля

09:01 Такер Карлсон обвинил Байдена в попытках ликвидации Путина

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