Миколенко может уйти из Эвертона — Мойес назвал причину

Виталий Миколенко (справа) празднует гол с партнерами по "Эвертону". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко может покинуть английский "Эвертон". Новый наставник "ирисок" Дэвид Мойес сделал неоднозначное заявление по поводу игрока.

"Эвертон" в ближайшее время начнет искать замену Миколенко, сообщает BeanymanSports2.

Читайте также:

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес сообщил журналистам о том, что позиция левого защитника в команде нуждается в усилении. Это означает, что наставник либо не доверяет украинскому игроку, либо клуб собирается его продать.

Миколенко в матче с "Ноттингем Форест". Фото: Reuters/Phil Noble

Что будет с Миколенко

Дэвид Мойес, который недавно вернулся в "Эвертон", расставил приоритеты при планировании усиления состава "ирисок". Наставник понимает, что в первую очередь команде необходим результативный форвард. Однако тренер хочет получить еще одного левого защитника.

Мойес не уверен, что в клубе есть средства для трансфера нового левого защитника. Однако наставник хочет, чтобы в его распоряжении был еще один футболист, который способен сыграть на этой позиции. Пока же в качестве замены Виталию Миколенко рассматривают Эшли Янга, которого тоже можно поставить на левый край обороны.

Ранее Миколенко заявил о том, что ему психологически сложно выступать в команде, которая постоянно борется за выживание. В нынешнем сезоне украинец провел за "Эвертон" 22 поединка и сделал 1 результативную передачу. В его услугах заинтересованы клубы из Англии и Италии.

Напомним, Георгий Бущан уже попрощался с партнерами по "Динамо" и приехал в расположение нового клуба.

Жена защитника сборной Украины Ильи Забарного продемонстрировала, как пара живет в Великобритании.

У "Динамо" появится предложение по еще одному ключевому игроку, который может переехать в Турции до конца месяца.