Илья Забарный и его жена Ангелина показали жизнь семьи в Англии — фото

Жена Забарного показала, как они живут в Англии — фото
Украинский центральный защитник английского "Борнмута" Илья Забарный уже обжился в стране. В этом ему помогла его супруга Ангелина.
Девушка показала в Instagram, как они живут с Ильей.
Интересно, что жена Забарного, в отличие от многих других жен футболистов, работает. Девушка имеет собственную школу изучения английского языка. При этом она активно ведет соцсети, где имеет 19,4 тысячи фолловеров.
Как живут в Англии Забарные
Ангелина в соцсетях опубликовала подборку фото, которую подписала Life recently.
Жена Ильи показала их нового члена семьи — щенка, который составил компанию кошке. Она также напомнила, что получала от мужа красивый букет цветов.
Особый акцент Ангелина сделала на том, что, несмотря на плотный график Английской премьер-лиги, они много путешествовали.
Отметим, что в этом сезоне Забарный по статистическим показателям является лучшим центральным защитником "Борнмута". Футболист сыграл в 24 матчах сезона без замен.
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