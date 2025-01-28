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Жена Забарного показала, как они живут в Англии — фото

28 января 2025 07:36
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Илья Забарный и его жена Ангелина показали жизнь семьи в Англии — фото
Илья и Ангелина Забарные. Фото: instagram.com/angelina.zabarna
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Украинский центральный защитник английского "Борнмута" Илья Забарный уже обжился в стране. В этом ему помогла его супруга Ангелина.

Девушка показала в Instagram, как они живут с Ильей.

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Интересно, что жена Забарного, в отличие от многих других жен футболистов, работает. Девушка имеет собственную школу изучения английского языка. При этом она активно ведет соцсети, где имеет 19,4 тысячи фолловеров.

Ангелина Забарная
Ангелина Забарная. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Как живут в Англии Забарные

Ангелина в соцсетях опубликовала подборку фото, которую подписала Life recently.

Жена Ильи показала их нового члена семьи — щенка, который составил компанию кошке. Она также напомнила, что получала от мужа красивый букет цветов.

Илья Забарный
Илья Забарный со щенком Фото: instagram.com/angelina.zabarna
Ангелина Забарная
Ангелина Забарная с букетом цветов. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Особый акцент Ангелина сделала на том, что, несмотря на плотный график Английской премьер-лиги, они много путешествовали.

Ангелина Забарная
Ангелина Забарная путешествует. Фото: instagram.com/angelina.zabarna
Илья Забарный
Путешествия Забарного по Англии. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Отметим, что в этом сезоне Забарный по статистическим показателям является лучшим центральным защитником "Борнмута". Футболист сыграл в 24 матчах сезона без замен.

Напомним, жена игрока сборной Украины Александра Зубкова подала на развод.

Жена легенды "Динамо" почувствовала себя в роли Александра Усика.

футбол Илья Забарный Борнмут жены футболистов Ангелина Забарная

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07:25 Какая доплата начисляется за разминирование территории

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