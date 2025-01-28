Илья Забарный стал трансферной целью номер один для Ньюкасла

Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

С каждым туром АПЛ интерес других клубов к игрокам "Борнмута" возрастает. Одним из лучших в команде является украинский центрбэк Илья Забарный.

По информации портала inews.co.uk, украинец заинтересовал ряд клубов, но среди них выделяется "Ньюкасл", который имеет самых богатых владельцев в мировом футболе.

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Илья Забарный против Исака из "Ньюкасла". Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Забарный может стать "сорокой"

По информации источника, владельцы "Ньюкасла" из Саудовской Аравии и остальные менеджеры клуба в восторге от Забарного. На их мнение повлияло недавнее поражение от "Борнмута" со счетом 1:4. В этой игре Илья ничего не дал сделать форварду "сорок" Исаку, который забил до этого 17 голов в 21 матче.

Источник заявил, что для "Ньюкасла" Забарный стал целью номер один на летнее трансферное окно.

Отметим, что в текущем сезоне Илья провел за "Борнмут" 24 матча.

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