Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Боруссия — Шахтер — где и когда смотреть матч ЛЧ arrow

Боруссия — Шахтер — где и когда смотреть матч ЛЧ

27 января 2025 15:55
Станислав Костюк - Редактор
Боруссия-Шахтер — где и когда смотреть решающий матч Лиги чемпионов
Голкипер Дмитрий Ризнык работает на тренировке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич готовит донецкую команду к решающему матчу Лиги чемпионов. "Горняки" встретятся в Дортмунде с местной "Боруссией". 

Немецкая команда испытывает игровой кризис, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Донецкий "Шахтер" ждет серьезный экзамен в Лиге чемпионов. Подопечные Марино Пушича еще не утратили шансы на выход в плей-офф турнира, но не все зависит исключительно от "горняков". Украинской команде надо не только победить в Дортмунде, но и ждать ошибок от прямых конкурентов. 

Невертон
Легионер "Шахтера" Невертон. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Где и когда смотреть матч "Боруссия" — "Шахтер"

В среду, 29 января, "горняки" сыграют на выезде с немецкой "Боруссией". В 22:00 по украинскому времени команды выведет на поле стадиона в Дортмунде главный судья из Швеции Гленн Нюберг. 

Украинские болельщики смогут увидеть ключевое противостояние 8 тура Лиги чемпионов в прямом эфире. Матч будет доступен для просмотра в прямом эфире при наличии подписок "Максимальная", "Спорт", "Оптимальная" и "MEGOPACK XL" на медиа сервисе Мегого.

Перед 8 туром основного этапа Лиги чемпионов "Шахтер" занимает 27 место в турнирной таблице. У "Боруссии" 14 строчка при четырех победах и трех поражениях. Однако в последнее время у "шмелей" начался игровой кризис, что привело к отставке главного тренера Нури Шахина. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко оказался в сфере интересов одного из турецких клубов. 

Французский "ПСЖ" собирается снова пригласить одного из лидеров каталонской "Барселоны". 

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский показал, как работает курьером по доставке еды. 

спорт футбол ФК Шахтер Лига чемпионов Боруссия Дортмунд

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:52 Фейки о счетах за газ — аферисты придумали, как выманить деньги

16:52 Эстония и ЕС поддержат Украину в борьбе с теневым флотом РФ

16:38 Популярные тренды интерьера — какой дизайн поразит всех в 2025

Эксклюзив

16:37 Генерал Ходжес рассказал, что не так с мобилизацией в Украине

16:35 ВСУ вышли с юга Великой Новоселки, — спикер ОСУВ "Хортица"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:35 Потеря документов на имущество — как вернуть право собственности

16:34 В Киев идет аномальное тепло — прогноз погоды на завтра

16:13 Тирасполь просит у Кишинева газа в долг — что обещают

16:12 Суд отправил нардепа Тищенко под круглосуточный домашний арест

15:40 Копейки оставим Москве — кто за появление новых украинских монет

16:52 Фейки о счетах за газ — аферисты придумали, как выманить деньги

16:52 Эстония и ЕС поддержат Украину в борьбе с теневым флотом РФ

16:38 Популярные тренды интерьера — какой дизайн поразит всех в 2025

Эксклюзив

16:37 Генерал Ходжес рассказал, что не так с мобилизацией в Украине

16:35 ВСУ вышли с юга Великой Новоселки, — спикер ОСУВ "Хортица"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:35 Потеря документов на имущество — как вернуть право собственности

16:34 В Киев идет аномальное тепло — прогноз погоды на завтра

16:13 Тирасполь просит у Кишинева газа в долг — что обещают

16:12 Суд отправил нардепа Тищенко под круглосуточный домашний арест

15:40 Копейки оставим Москве — кто за появление новых украинских монет

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

26 января 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

Text

14:28 В ВСУ рассказали, от какого оружия чаще всего гибнут оккупанты

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE

25 января 2025
Text

22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать