Боруссия-Шахтер — где и когда смотреть решающий матч Лиги чемпионов

Голкипер Дмитрий Ризнык работает на тренировке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич готовит донецкую команду к решающему матчу Лиги чемпионов. "Горняки" встретятся в Дортмунде с местной "Боруссией".

Немецкая команда испытывает игровой кризис, сообщает портал Новини.LIVE.

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Донецкий "Шахтер" ждет серьезный экзамен в Лиге чемпионов. Подопечные Марино Пушича еще не утратили шансы на выход в плей-офф турнира, но не все зависит исключительно от "горняков". Украинской команде надо не только победить в Дортмунде, но и ждать ошибок от прямых конкурентов.

Легионер "Шахтера" Невертон. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Где и когда смотреть матч "Боруссия" — "Шахтер"

В среду, 29 января, "горняки" сыграют на выезде с немецкой "Боруссией". В 22:00 по украинскому времени команды выведет на поле стадиона в Дортмунде главный судья из Швеции Гленн Нюберг.

Украинские болельщики смогут увидеть ключевое противостояние 8 тура Лиги чемпионов в прямом эфире. Матч будет доступен для просмотра в прямом эфире при наличии подписок "Максимальная", "Спорт", "Оптимальная" и "MEGOPACK XL" на медиа сервисе Мегого.

Перед 8 туром основного этапа Лиги чемпионов "Шахтер" занимает 27 место в турнирной таблице. У "Боруссии" 14 строчка при четырех победах и трех поражениях. Однако в последнее время у "шмелей" начался игровой кризис, что привело к отставке главного тренера Нури Шахина.

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