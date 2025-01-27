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Боруссія — Шахтар — де та коли дивитися матч ЛЧ

27 січня 2025 15:55
Станіслав Костюк - Редактор
Боруссія-Шахтар — де та коли дивитися вирішальний матч Ліги чемпіонів
Голкіпер Дмитро Різник працює на тренуванні. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
Станіслав Костюк - Редактор

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич готує донецьку команду до вирішального матчу Ліги чемпіонів. "Гірники" зустрінуться в Дортмунді з місцевою "Боруссією".  

Німецька команда відчуває ігрову кризу, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Невертон
Легіонер "Шахтаря" Невертон. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Де та коли дивитися матч "Боруссія" — "Боруссія" — "Шахтар"

У середу, 29 січня, "гірники" зіграють на виїзді з німецькою "Боруссією". О 22:00 за українським часом команди виведе на поле стадіону в Дортмунді головний суддя зі Швеції Гленн Нюберг.

Українські вболівальники зможуть побачити ключове протистояння 8 туру Ліги чемпіонів у прямому ефірі. Матч буде доступний для перегляду в прямому ефірі за наявності підписок  "Максимальна", "Спорт", "Оптимальна" та "MEGOPACK XL" на медіасервісі Мегого. 

Перед 8 туром основного етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" посідає 27 місце в турнірній таблиці. У "Боруссії" 14 рядок за чотирьох перемог та трьох поразок. Однак останнім часом у "джмелів" почалася ігрова криза, що призвела до відставки головного тренера Нурі Шахіна.

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спорт футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Боруссія Дортмунд

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