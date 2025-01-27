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На межі відчаю — Мілевський показав, ким "влаштувався" на роботу

27 січня 2025 13:48
Станіслав Костюк - Редактор
Мілевський показав, як підробляє у вільний від матчів час
Як зараз виглядає Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010/
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній форвард збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський знову здивував уболівальників та своїх прихильниць. Відомий футболіст продемонстрував "зміну професії".

Мілевський спробував сили на несподіваному місці роботи та показавши результат на своїй сторінці в Instagram.

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Артем Мілевський вирішив розвеселити своїх підписників новим креативним жартом. Схильний до епатажу спортсмен опублікував фотографію, яка здивувала багатьох уболівальників. На цьому знімку відомий форвард постав у зовсім новому образі.

Артем Мілевський
Артем Мілевський "попрацював" кур'єром. Фото: instagram.com/timi1010/

Де "працює" Мілевський 

Футболіст продемонстрував фотографію, на якій він був зображений з фірмовим жовтим боксом для доставки їжі. Помітно, що Мілевський стоїть перед касою в одному із закладів і робить замовлення.

"Доброго ранку. Кому що взяти? Взяли на роботу", — підписав цю фотографію Мілевський.

Не відомо, як до колишнього форварда потрапив рюкзак для доставки їжі, проте останніми місяцями Артем знову працює у спортивній індустрії. Він є однією з головних зірок клубу медіа ліги IGNIS, за який віднедавна почав виступати й Олександр Алієв.

Нагадаємо, один із півзахисників збірної України може перейти з київського "Динамо" до амбітного закордонного клубу. 

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спорт робота футбол Збірна України з футболу Артем Мілевський Динамо

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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