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Ламін Ямаль може повторити шлях Неймара — про що йдеться

27 січня 2025 12:01
Станіслав Костюк - Редактор
ПСЖ вступить у боротьбу за лідера Барселони Ламіна Ямала
Ламін Ямал працює з м'ячем. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes
Станіслав Костюк - Редактор

Тренерський штаб французького "ПСЖ" попросив керівництво клубу підписати лідера "Барселони" й одного з найкращих молодих футболістів світу. Новачком паризького клубу може стати чемпіон Європи 2024 року.

"Барселоні" буде складно утримати Ламіна Ямала, повідомляє Marca

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Трансферна політика "ПСЖ" у найближчі роки не зміниться. Французький клуб продовжить запрошувати в команду найкращих гравців світу. Серед них може опинитися й Ламін Ямал. Лідер "Барселони" опинився у списку пріоритетних трансферів "ПСЖ".

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Деталі майбутнього трансферу 

Контракт Ламіна Ямала з "Барселоною" діє до літа 2026 року, й каталонський клуб уже веде переговори з агентом гравця про продовження угоди. Найкращий молодий футболіст світу 2024 року вже кілька сезонів є головною зіркою "синьо-гранатових", які збираються надовго утримати гравця в команді.

Ламін Ямал
Ламін Ямал обігрує суперника. Фото: Reuters/Ana Beltran

Багато клубів Європи хотіли б запросити до себе 17-річного футболіста. Головним претендентом на трансфер Ямала став "ПСЖ". Французький клуб готовий запропонувати за гравця ту суму, яка прописана в його контракті як відступні. Це 180 млн євро. 

У такій ситуації Ямал сам повинен буде вирішити, де він хоче продовжити кар'єру. У 2017 році бразилець Неймар у такій самій ситуації перейшов до "ПСЖ". 

У нинішньому сезоні Ламін Ямал зіграв за "Барселону" 27 матчів у всіх турнірах, забив 9 голів та зробив 13 результативних передач.

Нагадаємо, турецький клуб планує зробити київському "Динамо" пропозицію з приводу трансферу Миколи Шапаренка.

Чемпіонка Європи з художньої гімнастики перенесла операцію, під час якої їй видалили здоровий меніск.

Один із клубів української Прем'єр-ліги зіткнеться з забороною на реєстрацію нових футболістів.

спорт футбол ПСЖ Футбол трансфери Барселона Ламін Ямал

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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