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Ламин Ямаль может повторить путь Неймара — о чем речь

27 января 2025 12:01
Станислав Костюк - Редактор
ПСЖ вступит в борьбу за лидера Барселоны Ламина Ямала
Ламин Ямал работает с мячом. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes
Станислав Костюк - Редактор

Тренерский штаб французского "ПСЖ" попросил руководство клуба подписать лидера "Барселоны" и одного из лучших молодых футболистов мира. Новичком парижского клуба может стать чемпион Европы 2024 года. 

"Барселоне" будет сложно удержать Ламина Ямала, сообщает Marca

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Трансферная политика "ПСЖ" в ближайшие годы не изменится. Французский клуб продолжит приглашать в команду лучших игроков мира. В их числе может оказаться и Ламин Ямал. Лидер "Барселоны" оказался в списке приоритетных трансферы "ПСЖ". 

Детали будущего трансфера 

Контракт Ламина Ямала с "Барселоной" действует до лета 2026 года, и каталонский клуб уже ведет переговоры с агентом игрока о продлении соглашения. Лучший молодой футболист мира 2024 года уже несколько сезонов является главной звездой "сине-гранатовых", которые собираются надолго удержать игрока в команде. 

Ламин Ямал
Ламин Ямал обыгрывает соперника. Фото: Reuters/Ana Beltran

Многие клубы Европы хотели бы пригласить к себе 17-летнего футболиста. Главным претендентом на трансфер Ямала стал "ПСЖ". Французский клуб готов предложить за игрока ту сумму, которая прописана в его контракте в качестве отступных. Это 180 млн евро. 

В такой ситуации Ямал сам должен будет решить, где он хочет продолжить карьеру. В 2017 году бразилец Неймар в такой же ситуации перешел в "ПСЖ". 

В нынешнем сезоне Ламин Ямал сыграл за "Барселону" 27 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 13 результативных передач. 

Напомним, турецкий клуб планирует сделать киевскому "Динамо" предложение по поводу трансфера Николая Шапаренко. 

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Один из клубов украинской Премьер-лиги столкнется с запретом на регистрацию новых футболистов. 

спорт футбол ПСЖ Футбол трансферы Барселона Ламин Ямал

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