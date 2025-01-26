Игрок Барселоны может перейти в Саудовскую Аравию за космическую сумму

Саудовские клубы готовы выложить миллиард за звезду Барселоны
В мировом футболе назревает очередной грандиозный трансфер. Слухи связаны с фамилией, которая ранее в СМИ активно не фигурировала.
Игрок "Барселоны" Педри стал целью для клубов Саудовской Аравии, пишет Fichajes.net.
Этот футболист заинтересовал "шейхов" после матчей Суперкубка Испании, которые проходили на территории Саудовской Аравии. И ради него клубы готовы выложить огромные средства.
Что известно о трансфере Педри
По информации СМИ, "шейхи" хотят сделать Педри послом предстоящего чемпионата мира в Саудовской Аравии.
При этом саудовские клубы не пугает клаусула в контракте игрока, которая составляет 1 миллиард евро.
В этом сезоне Педри сыграл за "Барселону" 31 поединок, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.
По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 100 миллионов евро.
Напомним, один из лидеров каталонской "Барселоны" может покинуть клуб из-за угроз.
Андрей Шевченко получает большую зарплату, чем президент США Дональд Трамп.
Александр и Екатерина Усики занимаются меценатством, они восстанавливают госпитали.
Японский прыгун с трамплина установил неофициальный рекорд мира.
Читайте Новини.LIVE!