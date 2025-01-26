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Саудовские клубы готовы выложить миллиард за звезду Барселоны

26 января 2025 15:53
Александр Ильющенков - Редактор
Игрок Барселоны может перейти в Саудовскую Аравию за космическую сумму
Игрок "Барселоны" Педри. Фото: REUTERS/Rodrigo Antunes
Александр Ильющенков - Редактор

В мировом футболе назревает очередной грандиозный трансфер. Слухи связаны с фамилией, которая ранее в СМИ активно не фигурировала.

Игрок "Барселоны" Педри стал целью для клубов Саудовской Аравии, пишет Fichajes.net.

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Этот футболист заинтересовал "шейхов" после матчей Суперкубка Испании, которые проходили на территории Саудовской Аравии. И ради него клубы готовы выложить огромные средства.

 

Что известно о трансфере Педри 

 По информации СМИ, "шейхи" хотят сделать Педри послом предстоящего чемпионата мира в Саудовской Аравии.

При этом саудовские клубы не пугает клаусула в контракте игрока, которая составляет 1 миллиард евро.

В этом сезоне Педри сыграл за "Барселону" 31 поединок, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 100 миллионов евро.

Напомним, один из лидеров каталонской "Барселоны" может покинуть клуб из-за угроз.

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спорт футбол Футбол трансферы Барселона Педри

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