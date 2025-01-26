Гравець Барселони може перейти до Саудівської Аравії за космічну суму

Гравець "Барселони" Педрі. Фото: REUTERS/Rodrigo Antunes

У світовому футболі назріває черговий грандіозний трансфер. Чутки пов'язані з прізвищем, яке раніше у ЗМІ активно не фігурувало.

Гравець "Барселони" Педрі став ціллю для клубів Саудівської Аравії, пише Fichajes.net.

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Що відомо про трансфер Педрі

За інформацією ЗМІ, "шейхи" хочуть зробити Педрі послом майбутнього чемпіонату світу у Саудівській Аравії.

При цьому саудівські клуби не лякає клаусула в контракті гравця, яка складає 1 мільярд євро.

Цього сезону Педрі зіграв за "Барселону" 31 поєдинок, забив чотири м'ячі та віддав чотири гольові передачі.

За даними порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 100 мільйонів євро.

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