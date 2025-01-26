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Саудівські клуби готові викласти мільярд євро за зірку Барселони

26 січня 2025 15:53
Олександр Ільющенков - Редактор
Гравець Барселони може перейти до Саудівської Аравії за космічну суму
Гравець "Барселони" Педрі. Фото: REUTERS/Rodrigo Antunes
Олександр Ільющенков - Редактор

У світовому футболі назріває черговий грандіозний трансфер. Чутки пов'язані з прізвищем, яке раніше у ЗМІ активно не фігурувало.

Гравець "Барселони" Педрі став ціллю для клубів Саудівської Аравії, пише Fichajes.net

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Цей футболіст зацікавив "шейхів" після матчів Суперкубку Іспанії, які відбувалися на території Саудівської Аравії. І заради нього клуби готові викласти величезні кошти. 

Що відомо про трансфер Педрі 

 За інформацією ЗМІ, "шейхи" хочуть зробити Педрі послом майбутнього чемпіонату світу у Саудівській Аравії. 

При цьому саудівські клуби не лякає клаусула в контракті гравця, яка складає 1 мільярд євро. 

Цього сезону Педрі зіграв за "Барселону" 31 поєдинок, забив чотири м'ячі та віддав чотири гольові передачі. 

За даними порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 100 мільйонів євро. 

Нагадаємо, один із лідерів каталонської "Барселони" може залишити клуб через погрози. 

Андрій Шевченко отримує більшу зарплату, ніж президент США Дональд Трамп. 

Олександр та Катерина Усики займаються меценацтвом, вони відновлюють госпіталі. 

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спорт футбол Футбол трансфери Барселона Педрі

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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