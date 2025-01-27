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Головний тренер Ворскли здивував висловлюванням про цілі команди

27 січня 2025 13:13
Станіслав Костюк - Редактор
Максимов здивував різким висловлюванням про перспективи Ворскли
Юрій Максимов керує грою команди. Фото: УНІАН
Станіслав Костюк - Редактор

Наставник "Ворскли" Юрій Максимов відверто заявив про головну мету полтавської команди в другій половині сезону. Клуб не ставить перед собою серйозних цілей у Прем'єр-лізі.

У "Ворскли" залишилося тільки одне завдання, повідомив тренер в інтерв'ю "Спорт-Експрес в Україні". 

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Після 17 матчів у першій половині нинішнього сезону УПЛ "Ворскла" посідає лише 12-те місце в турнірній таблиці. Серія невдалих поєдинків призвела до зміни тренера в команді. Полтавчан очолив Юрій Максимов, який повернувся в клуб після роботи з іншими командами. Наставник був чесний, відповідаючи на запитання про перспективи "Ворскли".

Юрий Максимов
Юрій Максимов відповідає на запитання. Фото: Новини.LIVE

Що сказав Максимов про команду 

Турнірне становище "Ворскли" не залишає вболівальникам команди приводів для оптимізму в нинішньому сезоні. Наставник полтавців це підтвердив і відверто відповів на запитання про перспективи "Ворскли".

Юрій Максимов заявив, що головним завданням для його команди є збереження прописки в елітному дивізіоні. Саме з цією метою клуб запросить у зимове трансферне вікно декілька нових футболістів. Якщо завдання буде виконано, вже влітку "Ворскла" виробить нову стратегію розвитку команди.

Наступний матч у Прем'єр-лізі "Ворскла" проведе 22 лютого проти "Оболонь-Бровар" у Києві.

Нагадаємо, "Динамо" готується до переговорів з відомим клубом з приводу трансферу ще одного свого вихованця.

Каталонська "Барселона" отримає пропозицію щодо переходу Ламіна Ямала від клубу, який готовий заплатити відступні за гравця. 

В амбітному клубі української Прем'єр-ліги з'явилася проблема через невиплату зарплат колишнім футболістам. 

спорт футбол тренер Ворскла Юрій Максимов

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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