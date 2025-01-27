Максимов здивував різким висловлюванням про перспективи Ворскли

Юрій Максимов керує грою команди. Фото: УНІАН

Наставник "Ворскли" Юрій Максимов відверто заявив про головну мету полтавської команди в другій половині сезону. Клуб не ставить перед собою серйозних цілей у Прем'єр-лізі.

У "Ворскли" залишилося тільки одне завдання, повідомив тренер в інтерв'ю "Спорт-Експрес в Україні".

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Після 17 матчів у першій половині нинішнього сезону УПЛ "Ворскла" посідає лише 12-те місце в турнірній таблиці. Серія невдалих поєдинків призвела до зміни тренера в команді. Полтавчан очолив Юрій Максимов, який повернувся в клуб після роботи з іншими командами. Наставник був чесний, відповідаючи на запитання про перспективи "Ворскли".

Юрій Максимов відповідає на запитання. Фото: Новини.LIVE

Що сказав Максимов про команду

Турнірне становище "Ворскли" не залишає вболівальникам команди приводів для оптимізму в нинішньому сезоні. Наставник полтавців це підтвердив і відверто відповів на запитання про перспективи "Ворскли".

Юрій Максимов заявив, що головним завданням для його команди є збереження прописки в елітному дивізіоні. Саме з цією метою клуб запросить у зимове трансферне вікно декілька нових футболістів. Якщо завдання буде виконано, вже влітку "Ворскла" виробить нову стратегію розвитку команди.

Наступний матч у Прем'єр-лізі "Ворскла" проведе 22 лютого проти "Оболонь-Бровар" у Києві.

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