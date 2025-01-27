Максимов удивил резким высказыванием о перспективах Ворсклы

Юрий Максимов руководит игрой команды. Фото: УНИАН

Наставник "Ворсклы" Юрий Максимов откровенно заявил о главной цели полтавской команды во второй половине сезона. Клуб не ставит перед собой серьезных целей в Премьер-лиге.

У "Ворсклы" осталась только одна задача, сообщил тренер в интервью "Спорт-Экспресс в Украине".

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После 17 матчей в первой половине нынешнего сезона УПЛ "Ворскла" занимает только 12-е место в турнирной таблице. Серия неудачных поединков привела к смене тренера в команде. Полтавчан возглавил Юрий Максимов, который вернулся в клуб после работы с другими командами. Наставник был честен при ответе на вопрос о перспективах "Ворсклы".

Юрий Максимов отвечает на вопросы. Фото: Новини.LIVE

Что сказал Максимов о команде

Турнирное положение "Ворсклы" не оставляет болельщикам команды поводов для оптимизма в нынешнем сезоне. Наставник полтавчан это подтвердил и откровенно ответил на вопрос о перспективах "Ворсклы".

Юрий Максимов заявил, что главной задачей для его команды является сохранение прописки в элитном дивизионе. Именно с этой целью клуб пригласит в зимнее трансферное окно несколько новых футболистов. Если задача будет выполнена, уже летом "Ворскла" выработает новую стратегию развития команды.

Следующий матч в Премьер-лиге "Ворскла" проведет 22 февраля против "Оболонь-Бровар" в Киеве.

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