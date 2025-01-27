Милевский показал, как подрабатывает в свободное от матчей время

Как сейчас выглядит Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010/

Бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский снова удивил болельщиков и своих поклонниц. Известный футболист продемонстрировал "смену профессии".

Милевский попробовал силы на неожиданном месте работы и показал результат на своей странице в Instagram.

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Артем Милевский решил развеселить своих подписчиков новой креативной шуткой. Склонный к эпатажу спортсмен опубликовал фотографию, которая удивила многих болельщиков. На этом снимке известный форвард предстал в совершенно новом образе.

Артем Милевский "поработал" курьером. Фото: instagram.com/timi1010/

Где "работает" Милевский

Футболист продемонстрировал фотографию, на котором он был запечатлен с фирменным желтым боксом для доставки еды. Заметно, что Милевский стоит перед кассой в одном из заведений и делает заказ.

"Доброе утро. Кому что взять? Взяли на работу", — подписал эту фотографию Милевский.

Не известно, как к бывшему форварду попал рюкзак для доставки еды, однако в последние месяцы Артем снова работает в спортивной индустрии. Он является одной из главных звезд клуба медиа лиги IGNIS, за который с недавних пор начал выступать и Александр Алиев.

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