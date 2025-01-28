Ілля Забарний став трансферною ціллю номер один для Ньюкасла

Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

З кожним туром АПЛ інтерес інших клубів до гравців "Борнмута" зростає. Одним із найкращих у команді є український центрбек Ілля Забарний.

За інформацією порталу inews.co.uk, українцем зацікавилася низка клубів, але серед них виділяється "Ньюкасл", який має найбагатших власників у світовому футболі.

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Забарний може стати "сорокою"

За інформацією джерела, власники "Ньюкасла" із Саудівської Аравії та інші менеджери клубу в захваті від Забарного. На їхню думку вплинула нещодавня поразка від "Борнмута" з рахунком 1:4. У цій грі Ілля нічого не дав зробити форварду "сорок" Ісаку, який забив до цього 17 голів у 21 матчі.

Джерело заявило, що для "Ньюкасла" Забарний став ціллю номер один на літнє трансферне вікно.

Зазначимо, що в поточному сезоні Ілля провів за "Борнмут" 24 матчі.

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