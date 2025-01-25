Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Борнмут з Забарним забив п’ять голів у ворота третьої команди АПЛ arrow

Борнмут з Забарним забив п’ять голів у ворота третьої команди АПЛ

25 січня 2025 20:07
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Борнмут знищив Ноттінгем Форест з рахунком 5-0, Забарний був кращим у захисті
Ілля Забарний у матчі проти "Ноттінгем Форест". Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В Англійській прем’єр-лізі "Борнмут" зустрівся з третьою командою в турнірній таблиці, "Ноттінгем Форест". З перших хвилин вийшов на поле український захисник "вишень" Ілля Забарний.

Матч завершився перемогою "Борнмута" з рахунком 5:0, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Илья Забарный
Ілля Забарний з партнерами по команді в матчі проти "Ноттінгем Форест". Фото: Reuters

"Борнмут" знищив одну з найсильніших команд сезону

"Вишні" шокували "Ноттінгем Форест" на дев’ятій хвилині. Джастін Клюйверт пробіг з м’ячем половину поля, а потім з-за меж штрафного майданчика пробив у лівий нижній кут воріт.

Наступні три голи забив Данго Уаттара. Спершу форвард на 55-й хвилині забив головою після навісу Клюйверта у воротарський майданчик.

Илья Забарный
Ілля Забарний після голу в матчі проти "Ноттінгем Форест". Фото: Reuters

Другий гол Уаттара забив на 61-й хвилині, коли він увірвався у штрафну, а потім точно пробив низом з-під двох захисників.

Втретє Уаттара забив на 87-й хвилині, коли зіграв на добиванні після сейву голкіпера суперника.

На 91-й хвилині крапку в матчі поставив Семеньо, який з лівого краю штрафного майданчика низом пробив у дальній кут воріт.

Забарний відіграв весь матч та заробив від порталу WhoScored оцінку 7.7, яке є найвищою серед всіх захисників.

Борнмут — Ноттингем Форрест
Оцінки за матч "Борнмут" — "Ноттінгем Форрест" від WhoScored. Фото: скриншот

"Борнмут" — "Ноттінгем Форест" — 5:0

Голи: Клюйверт, 9, Уаттара, 55, 61, 87, Семеньйо, 90+1

"Борнмут": Кепа — Кук, Забарний, Гюйсен, Керкез — Адамс, Крісті — Брукс (Таверньєр, 80), Клюйверт (Джеббісон, 88), Семеньйо — Уаттара (Сілкотт-Даберрі, 90+2)

"Ноттінгем Форест": Селс — Айна (Соса, 79), Міленкович, Мурільйо, Вільямс (Морено, 67) — Єйтс (Домінгес, 46), Андерсон — Ж. Сілва (Морато, 66), Гіббс-Вайт (Авонії, 79), Еланга — Вуд

Попередження: Кук, Забарний — Ж. Сілва

Нагадаємо, Олександр і Катерина Усики показали проєкт, над яким зараз працюють.

У Туреччині хочуть зробити трансфери Дениса Попова та Олександра Зубкова до клубу, де вже двоє українців.

Японець на лижах шокував своїм неймовірним світовим рекордом.

"Челсі" заплатить величезну суму, щоб купити зірку "Манчестер Юнайтед".

футбол Ілля Забарний Борнмут Ноттінгем Форест АПЛ українські легіонери (футбол)

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:06 Україна підписала важливу освітню угоду з Молдовою — подробиці

20:46 Ліверпуль завдяки дублю Гакпо розгромив Іспвіч

20:45 Розлітаються кульки — особливості нового дрона РФ "Молнія"

20:44 Графіки відключення світла в Одесі — прогноз на неділю

20:34 У Херсоні потужні вибухи — тривога не оголошена

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:22 Зеленський висловився про різкі заяви Трампа щодо РФ

20:08 Правовстановлюючі документи на квартиру — що треба знати

20:07 Борнмут з Забарним забив п’ять голів у ворота третьої команди АПЛ

20:00 Чи можна оформити відстрочку після ігнорування повістки

19:56 Коли метапневмовірус в Україні піде на спад — відповідь лікаря

21:06 Україна підписала важливу освітню угоду з Молдовою — подробиці

20:46 Ліверпуль завдяки дублю Гакпо розгромив Іспвіч

20:45 Розлітаються кульки — особливості нового дрона РФ "Молнія"

20:44 Графіки відключення світла в Одесі — прогноз на неділю

20:34 У Херсоні потужні вибухи — тривога не оголошена

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:22 Зеленський висловився про різкі заяви Трампа щодо РФ

20:08 Правовстановлюючі документи на квартиру — що треба знати

20:07 Борнмут з Забарним забив п’ять голів у ворота третьої команди АПЛ

20:00 Чи можна оформити відстрочку після ігнорування повістки

19:56 Коли метапневмовірус в Україні піде на спад — відповідь лікаря

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку