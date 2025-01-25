Борнмут знищив Ноттінгем Форест з рахунком 5-0, Забарний був кращим у захисті

Ілля Забарний у матчі проти "Ноттінгем Форест". Фото: Reuters

В Англійській прем’єр-лізі "Борнмут" зустрівся з третьою командою в турнірній таблиці, "Ноттінгем Форест". З перших хвилин вийшов на поле український захисник "вишень" Ілля Забарний.

Матч завершився перемогою "Борнмута" з рахунком 5:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Вишні" шокували "Ноттінгем Форест" на дев’ятій хвилині. Джастін Клюйверт пробіг з м’ячем половину поля, а потім з-за меж штрафного майданчика пробив у лівий нижній кут воріт.

Наступні три голи забив Данго Уаттара. Спершу форвард на 55-й хвилині забив головою після навісу Клюйверта у воротарський майданчик.

Ілля Забарний після голу в матчі проти "Ноттінгем Форест". Фото: Reuters

Другий гол Уаттара забив на 61-й хвилині, коли він увірвався у штрафну, а потім точно пробив низом з-під двох захисників.

Втретє Уаттара забив на 87-й хвилині, коли зіграв на добиванні після сейву голкіпера суперника.

На 91-й хвилині крапку в матчі поставив Семеньо, який з лівого краю штрафного майданчика низом пробив у дальній кут воріт.

Забарний відіграв весь матч та заробив від порталу WhoScored оцінку 7.7, яке є найвищою серед всіх захисників.

Оцінки за матч "Борнмут" — "Ноттінгем Форрест" від WhoScored. Фото: скриншот

"Борнмут" — "Ноттінгем Форест" — 5:0

Голи: Клюйверт, 9, Уаттара, 55, 61, 87, Семеньйо, 90+1

"Борнмут": Кепа — Кук, Забарний, Гюйсен, Керкез — Адамс, Крісті — Брукс (Таверньєр, 80), Клюйверт (Джеббісон, 88), Семеньйо — Уаттара (Сілкотт-Даберрі, 90+2)

"Ноттінгем Форест": Селс — Айна (Соса, 79), Міленкович, Мурільйо, Вільямс (Морено, 67) — Єйтс (Домінгес, 46), Андерсон — Ж. Сілва (Морато, 66), Гіббс-Вайт (Авонії, 79), Еланга — Вуд

Попередження: Кук, Забарний — Ж. Сілва

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