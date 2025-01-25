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Борнмут с Забарным забил пять голов в ворота третьей команды АПЛ

25 января 2025 20:07
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Борнмут уничтожил Ноттингем Форест со счетом 5-0, Забарный был лучшим в защите
Илья Забарный в матче против "Ноттингем Форест". Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Английской премьер-лиге "Борнмут" встретился с третьей командой в турнирной таблице, "Ноттингем Форест". С первых минут вышел на поле украинский защитник "вишен" Илья Забарный.

Матч завершился победой "Борнмута" со счетом 5:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Илья Забарный
Илья Забарный с партнерами по команде в матче против "Ноттингем Форест". Фото: Reuters

"Борнмут" уничтожил одну из сильнейших команд сезона

"Вишни" шокировали "Ноттингем Форест" на девятой минуте. Джастин Клюйверт пробежал с мячом половину поля, а затем из-за пределов штрафной площади пробил в левый нижний угол ворот.

Следующие три гола забил Данго Уаттара. Сперва форвард на 55-й минуте забил головой после навеса Клюйверта во вратарскую площадку.

Илья Забарный
Илья Забарный после гола в матче против "Ноттингем Форест". Фото: Reuters

Второй гол Уаттара забил на 61-й минуте, когда он ворвался в штрафную, а затем точно пробил низом из-под двух защитников.

В третий раз Уаттара забил на 87-й минуте когда сыграл на добивании после сейва голкипера соперника.

На 91-й минуте точку в матче поставил Семеньо, который с левого края штрафной площадки низом пробил в дальний угол ворот.

Забарный отыграл весь матч и заработал от портала WhoScored оценку 7.7, которая является самой высокой среди всех защитников.

Борнмут - Ноттингем Форрест
Оценки за матч "Борнмут" — "Ноттингем Форрест" от WhoScored. Фото: скриншот

"Борнмут" — "Ноттингем Форест" — 5:0

Голы: Клюйверт, 9, Уаттара, 55, 61, 87, Семенйо, 90+1

"Борнмут": Кепа — Кук, Забарный, Гюйсен, Керкез — Адамс, Кристи — Брукс (Таверньер, 80), Клюйверт (Джеббисон, 88), Семеньо — Уаттара (Силкотт-Даберри, 90+2)

"Ноттингем Форест": Селс — Айна (Соса, 79), Миленкович, Мурильо, Уильямс (Морено, 67) — Йейтс (Домингес, 46), Андерсон — Ж. Силва (Морато, 66), Гиббс-Уайт (Авони, 79), Эланга — Вуд

Предупреждения: Кук, Забарный — Ж. Силва

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футбол Илья Забарный Борнмут Ноттингем Форест АПЛ украинские легионеры (футбол)

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