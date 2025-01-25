Борнмут уничтожил Ноттингем Форест со счетом 5-0, Забарный был лучшим в защите

Борнмут с Забарным забил пять голов в ворота третьей команды АПЛ
В Английской премьер-лиге "Борнмут" встретился с третьей командой в турнирной таблице, "Ноттингем Форест". С первых минут вышел на поле украинский защитник "вишен" Илья Забарный.
Матч завершился победой "Борнмута" со счетом 5:0, сообщил портал Новини.LIVE.
"Борнмут" уничтожил одну из сильнейших команд сезона
"Вишни" шокировали "Ноттингем Форест" на девятой минуте. Джастин Клюйверт пробежал с мячом половину поля, а затем из-за пределов штрафной площади пробил в левый нижний угол ворот.
Следующие три гола забил Данго Уаттара. Сперва форвард на 55-й минуте забил головой после навеса Клюйверта во вратарскую площадку.
Второй гол Уаттара забил на 61-й минуте, когда он ворвался в штрафную, а затем точно пробил низом из-под двух защитников.
В третий раз Уаттара забил на 87-й минуте когда сыграл на добивании после сейва голкипера соперника.
На 91-й минуте точку в матче поставил Семеньо, который с левого края штрафной площадки низом пробил в дальний угол ворот.
Забарный отыграл весь матч и заработал от портала WhoScored оценку 7.7, которая является самой высокой среди всех защитников.
"Борнмут" — "Ноттингем Форест" — 5:0
Голы: Клюйверт, 9, Уаттара, 55, 61, 87, Семенйо, 90+1
"Борнмут": Кепа — Кук, Забарный, Гюйсен, Керкез — Адамс, Кристи — Брукс (Таверньер, 80), Клюйверт (Джеббисон, 88), Семеньо — Уаттара (Силкотт-Даберри, 90+2)
"Ноттингем Форест": Селс — Айна (Соса, 79), Миленкович, Мурильо, Уильямс (Морено, 67) — Йейтс (Домингес, 46), Андерсон — Ж. Силва (Морато, 66), Гиббс-Уайт (Авони, 79), Эланга — Вуд
Предупреждения: Кук, Забарный — Ж. Силва
Напомним, Александр и Катерина Усики показали проект, над которым сейчас работают.
В Турции хотят сделать трансферы Дениса Попова и Александра Зубкова в клуб, где уже двое украинцев.
Японец на лыжах шокировал своим невероятным мировым рекордом.
"Челси" заплатит огромную сумму, чтобы купить звезду "Манчестер Юнайтед".
Читайте Новини.LIVE!