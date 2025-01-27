Шахтар шукає підсилення в Бразилії — нападника та опорного півзахисника

Тарас Степаненко. Фото: Reuters

Донецький "Шахтар" наразі активно веде селекційну роботу. Скаути гірників шукають підсилення, але не в Україні.

Про це повідомив коментатор Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-каналу.

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Підсилення для "Шахтаря"

Наразі у "Шахтарі" шукають підсилення на позиції центрального нападника та опорного півзахисника. Новий форвард потрібен після того, як Данила Сікана продали у турецький "Трабзонспор". До того ж Егіналдо отримав травму у грі Ліги чемпіонів з "Брестом", а Ласіна Траоре наразі в поганій формі.

Данило Сікан в новому клубі. Фото: "Трабзонспор"

Також будуть шукати заміну віковому Тарасу Степаненку, якого повноцінно не зміг замінити Дмитро Криськів.

Джерело стверджує, що "Шахтар" змінив підхід до пошуку новачків й замість молодих проспектів шукатиме сформованих гравців, які відразу підсилять команду.

Основним місцем знаходження новачків для селекціонерів "Шахтаря" досі є Бразилія. Гравців з інших чемпіонатів очікувати не варто.

Нагадаємо, "Динамо" невдовзі може втратити свого лідера, якого хоче купити "Бешикташ".

Джерело повідомило, коли підпише свій контракт з "Аль-Шабабом" Георгій Бущан.

Донецький "Шахтар" зіграє вирішальний матч основного раунду Ліги чемпіонів — де й коли дивитися гру з "Боруссією".