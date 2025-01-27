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Інсайдер розповів, коли Бущан перейде в новий клуб

27 січня 2025 18:56
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Георгій Бущан перейде з Динамо в Аль-Шабаб — коли це відбудеться
Микола Шапаренко та Георгій Бущан. Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" готується продати свого воротаря Георгія Бущана. Для команди це буде перший трансфер на вихід у січні.

Деталями про трансфер поділився в Telegram-каналі FootballHub журналіст Ігор Циганик.

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Георгій Бущан на тренуванні. Фото: "Динамо"

Що з трансфером Бущана

Наразі відомо, що Бущан вже полетів у Саудівську Аравію в "Аль-Шабаб".

За словами Циганика, Бущан має пройти медичний огляд та 28 або 29 січня підпише контракт з "Аль-Шабабом".

"Я хочу вам сказати, що за Бущана заплатили, і це буде оголошено завтра. Якщо, дай Бог, Бущан вдало пройде медогляд, а я в цьому не сумніваюсь, тоді буде офіційно вже оголошено.

Зараз просили поки що не оголошувати, поки не відбувся остаточній трансфер. Клуби між собою домовились, але коли будуть підписані всі документи, то озвучать всі суми. Ми чекаємо завтра чи післязавтра і ми все дізнаємось", — сказав Циганик.

Раніше джерела повідомляли, що Бущан обійдеться саудитам в 2-3 млн євро.

Нагадаємо, лідер "Динамо" Микола Шапаренко перейде в турецьку Суперлігу.

Харківський "Металіст" продав у клуб Серії А, який грає в Лізі чемпіонів, футболіста за рекордні кошти для Першої ліги.

Донецький "Шахтар" в Німеччині проведе останній матч основного раунду Ліги чемпіонів — де й коли дивитися гру з "Боруссією".

футбол Динамо Футбол трансфери Георгій Бущан Ігор Циганик

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