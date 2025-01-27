Георгій Бущан перейде з Динамо в Аль-Шабаб — коли це відбудеться

Микола Шапаренко та Георгій Бущан. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" готується продати свого воротаря Георгія Бущана. Для команди це буде перший трансфер на вихід у січні.

Деталями про трансфер поділився в Telegram-каналі FootballHub журналіст Ігор Циганик.

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Що з трансфером Бущана

Наразі відомо, що Бущан вже полетів у Саудівську Аравію в "Аль-Шабаб".

За словами Циганика, Бущан має пройти медичний огляд та 28 або 29 січня підпише контракт з "Аль-Шабабом".

"Я хочу вам сказати, що за Бущана заплатили, і це буде оголошено завтра. Якщо, дай Бог, Бущан вдало пройде медогляд, а я в цьому не сумніваюсь, тоді буде офіційно вже оголошено.

Зараз просили поки що не оголошувати, поки не відбувся остаточній трансфер. Клуби між собою домовились, але коли будуть підписані всі документи, то озвучать всі суми. Ми чекаємо завтра чи післязавтра і ми все дізнаємось", — сказав Циганик.

Раніше джерела повідомляли, що Бущан обійдеться саудитам в 2-3 млн євро.

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