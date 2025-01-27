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Инсайдер рассказал, когда Бущан перейдет в новый клуб

27 января 2025 18:56
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Георгий Бущан перейдет из Динамо в Аль-Шабаб — когда это произойдет
Николай Шапаренко и Георгий Бущан. Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Киевское "Динамо" готовится продать своего вратаря Георгия Бущана. Для команды это будет первый трансфер на выход в январе.

Деталями о трансфере поделился в Telegram-канале FootballHub журналист Игорь Цыганык.

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Георгий Бущан на тренировке. Фото: "Динамо"

Что с трансфером Бущана

Сейчас известно, что Бущан уже улетел в Саудовскую Аравию в "Аль-Шабаб".

По словам Цыганыка, Бущан должен пройти медицинский осмотр и 28 или 29 января подпишет контракт с "Аль-Шабабом".

"Я хочу вам сказать, что за Бущана заплатили, и это будет объявлено завтра. Если, дай Бог, Бущан удачно пройдет медосмотр, а я в этом не сомневаюсь, тогда будет официально уже объявлено.

Сейчас просили пока не объявлять, пока не состоялся окончательный трансфер. Клубы между собой договорились, но когда будут подписаны все документы, то озвучат все суммы. Мы ждем завтра или послезавтра и мы все узнаем", — сказал Цыганык.

Ранее источники сообщали, что Бущан обойдется саудитам в 2-3 млн евро.

Напомним, лидер "Динамо" Николай Шапаренко перейдет в турецкую Суперлигу.

Харьковский "Металлист" продал в клуб Серии А, который играет в Лиге чемпионов, футболиста за рекордные средства для Первой лиги.

Донецкий "Шахтер" в Германии проведет последний матч основного раунда Лиги чемпионов — где и когда смотреть игру с "Боруссией".

футбол Динамо Футбол трансферы Георгий Бущан Игорь Цыганык

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