Георгий Бущан перейдет из Динамо в Аль-Шабаб — когда это произойдет

Николай Шапаренко и Георгий Бущан. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" готовится продать своего вратаря Георгия Бущана. Для команды это будет первый трансфер на выход в январе.

Деталями о трансфере поделился в Telegram-канале FootballHub журналист Игорь Цыганык.

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Что с трансфером Бущана

Сейчас известно, что Бущан уже улетел в Саудовскую Аравию в "Аль-Шабаб".

По словам Цыганыка, Бущан должен пройти медицинский осмотр и 28 или 29 января подпишет контракт с "Аль-Шабабом".

"Я хочу вам сказать, что за Бущана заплатили, и это будет объявлено завтра. Если, дай Бог, Бущан удачно пройдет медосмотр, а я в этом не сомневаюсь, тогда будет официально уже объявлено.

Сейчас просили пока не объявлять, пока не состоялся окончательный трансфер. Клубы между собой договорились, но когда будут подписаны все документы, то озвучат все суммы. Мы ждем завтра или послезавтра и мы все узнаем", — сказал Цыганык.

Ранее источники сообщали, что Бущан обойдется саудитам в 2-3 млн евро.

Напомним, лидер "Динамо" Николай Шапаренко перейдет в турецкую Суперлигу.

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