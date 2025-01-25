Трансфер Бущана в Аль-Шабаб под угрозой срыва — что известно

Георгий Бущан. Фото: "Динамо"

У киевского "Динамо" возникли проблемы с трансфером Георгия Бущана. Возможный покупатель хочет определенных уступок.

Об этом сообщил Telegram-канал "ТаТоТаке".

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Бущан может остаться в "Динамо"

По информации источника, Бущан может не перейти в "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии. У саудитов возникли проблемы с оплатой трансфера.

У "Аль-Шабаба" возникли проблемы с тем, чтобы найти средства на оплату трансфера. Команда просит либо разбить сумму, либо оформить аренду с опцией выкупа вратаря.

Киевляне отвергают идею с арендой, поскольку хотят продать игрока и получить всю сумму сразу.

Пока команды ведут переговоры, у "Аль-Шабаба" проблемы с вратарем, поскольку основной голкипер, кореец Ким Сын Гю порвал крестообразные связки и надолго выбыл.

Остальные двое здоровых голкиперов клуба еще юны для этой позиции. Поэтому в старте выходит 38-летний ветеран Абдулла Аль-Майуф.

Ожидается, что трансфер Бущана обойдется будущему покупателю в 2-3 млн евро.

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