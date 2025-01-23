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Бущан в ближайшие дни уйдет из Динамо

23 января 2025 19:52
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Трансфер Бущана — Динамо договорилось с Аль-Шабабом
Георгий Бущан перед игрой с "Галатасараем". Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Киевское "Динамо" в ближайшее время может оформить трансфер своего основного вратаря Георгия Бущана. Футболист должен уехать в экзотический чемпионат.

О предстоящем трансфере сообщил портал "ТаТоТаке".

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По информации источника, "Динамо" договорилось о трансфере Бущана в "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии.

Сейчас "Аль-Шабаб" должен получить разрешение от центральных властей Саудовской Аравии, после чего можно будет осуществить трансфер.

Примечательно, что со стороны "Аль-Шабаба" переговоры вел легенда "Ювентуса" Павел Недвед. Друг и бывший партнер чеха Джанлуиджи Буфон ранее очень хорошо отзывался о Бущане. Возможно, бывшие одноклубники советовались по поводу усиления.

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Источник добавил, что из-за возможного трансфера президент "Динамо" Игорь Суркис просил не ставить Бущана на игру против "Галатасарая" в Лиге Европы.

У 30-летнего Бущана действующий контракт с "Динамо" до 30 июня 2026 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 7 млн евро.

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футбол Динамо Футбол трансферы Георгий Бущан Аль-Шабаб

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