Трансфер Бущана — Динамо домовилось із Аль-Шабабом

Георгій Бущан перед грою з "Галатасараєм". Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" найближчим часом може оформити трансфер свого основного воротаря Георгія Бущана. Футболіст має поїхати в екзотичний чемпіонат.

Про майбутній трансфер повідомив портал "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, "Динамо" домовилось щодо трансферу Бущана в "Аль-Шабаб" з Саудівської Аравії.

Наразі "Аль-Шабаб" повинен отримати дозвіл від центральної влади Саудівської Аравії, після чого можна буде здійснити трансфер.

Цікаво, що з боку "Аль-Шабаба" перемовини вів легенда "Ювентуса" Павел Недвед. Друг та колишній партнер чеха Джанлуїджі Буфон раніше дуже добре відкликався про Бущана. Можливо, колишні одноклубники радились щодо підсилення.

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Джерело додало, що через можливий трансфер президент "Динамо" Ігор Суркіс просив не ставили Бущана на гру проти "Галатасарая" в Лізі Європи.

У 30-річного Бущана чинний контракт з "Динамо" до 30 червня 2026 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста в 7 млн євро.

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