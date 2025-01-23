Трансфер Бущана — Динамо домовилось із Аль-Шабабом

Бущан найближчими днями піде з Динамо
Київське "Динамо" найближчим часом може оформити трансфер свого основного воротаря Георгія Бущана. Футболіст має поїхати в екзотичний чемпіонат.
Про майбутній трансфер повідомив портал "ТаТоТаке".
"Динамо" заробить в січні
За інформацією джерела, "Динамо" домовилось щодо трансферу Бущана в "Аль-Шабаб" з Саудівської Аравії.
Наразі "Аль-Шабаб" повинен отримати дозвіл від центральної влади Саудівської Аравії, після чого можна буде здійснити трансфер.
Цікаво, що з боку "Аль-Шабаба" перемовини вів легенда "Ювентуса" Павел Недвед. Друг та колишній партнер чеха Джанлуїджі Буфон раніше дуже добре відкликався про Бущана. Можливо, колишні одноклубники радились щодо підсилення.
Джерело додало, що через можливий трансфер президент "Динамо" Ігор Суркіс просив не ставили Бущана на гру проти "Галатасарая" в Лізі Європи.
У 30-річного Бущана чинний контракт з "Динамо" до 30 червня 2026 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста в 7 млн євро.
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