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Динамо провалило контрольний матч через жахливі помилки — відео

23 січня 2025 18:50
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Динамо Київ не втримало перевагу та зіграло внічию з Лапі
Футболісти "Динамо" перед контрольною грою. Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" після гри у Стамбулі проти "Галатасарая" в Лізі Європи повернулося в Белек. Команда Олександра Шовковського продовжила підготовку до другої половини чемпіонату України.

В рамках підготовки команда зіграла черговий товариський матч, повідомив портал Новини.LIVE.

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Суперником команди Шовковського був футбольний клуб "Лапі" з Косово.

У першому таймі "Динамо" мало велику ігрову перевагу та змогло відкрити рахунок. На 39-й хвилині Піхальонок реалізував пенальті.

На початку другого тайму Волошин подвоїв перевагу, пробивши під ближню стійку воріт. Цей гол був на совісті голкіпера косоварів.

Проблеми у "Динамо" почалися, коли на поле вийшли гравці з дубля. Для косоварів матч став рівним, а кияни двічі пропустили.

На 70-й хвилині з пенальті забив Тахірі. Брагару в ситуації, яка того не обіцяла промазав по м’ячу та вдарив по нозі суперника.

Жахливий для "Динамо" момент стався на 87-й хвилині. Спершу помилився Окон, якого запресингували та відібрали м’яч, потім партнери не змогли відібрати м’яч у суперника, який вибігав на ворота. Потім все ж Караваєв вибив м’яч, але в суперника, рикошетом від якого той полетів під перекладину.

Моргун спершу погано вибив м’яч, а потім збив суперника з ніг — пенальті. З точки знову забив Тахірі. Неймовірні помилки коштували "Динамо" перемоги.

"Динамо" — "Лапі" — 2:2

Голи: Піхальонок, 39 (пен.), Волошин, 51 — Тахірі, 70 (пен.), 88 (пен.)

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