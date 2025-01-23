Динамо Киев не удержало преимущество и сыграло вничью с Лапи

Динамо провалило контрольный матч из-за ужасных ошибок — видео
Киевское "Динамо" после игры в Стамбуле против "Галатасарая" в Лиге Европы вернулось в Белек. Команда Александра Шовковского продолжила подготовку ко второй половине чемпионата Украины.
В рамках подготовки команда сыграла очередной товарищеский матч, сообщил портал Новини.LIVE.
"Динамо" снова не победило
Соперником команды Шовковского был футбольный клуб "Лапи" из Косово.
В первом тайме "Динамо" имело большое игровое преимущество и смогло открыть счет. На 39-й минуте Пихаленок реализовал пенальти.
В начале второго тайма Волошин удвоил преимущество, пробив под ближнюю стойку ворот. Этот гол был на совести голкипера косоваров.
Проблемы у "Динамо" начались, когда на поле вышли игроки из дубля. Для косоваров матч стал равным, а киевляне дважды пропустили.
На 70-й минуте с пенальти забил Тахири. Брагару в ситуации, которая того не обещала промазал по мячу и ударил по ноге соперника.
Ужасный для "Динамо" момент произошел на 87-й минуте. Сперва ошибся Окон, которого запрессинговали и отобрали мяч, затем партнеры не смогли отобрать мяч у выбегавшего на ворота соперника. Затем все же Караваев выбил мяч, но у соперника, рикошетом от которого тот полетел под перекладину.
Моргун сперва плохо выбил мяч, а затем сбил соперника с ног — пенальти. С точки снова забил Тахири. Невероятные ошибки стоили "Динамо" победы.
"Динамо" "Динамо" — "Лапи" — 2:2
Голы: Пихаленок, 39 (пен.), Волошин, 51 — Тахири, 70 (пен.), 88 (пен.)
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