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Динамо провалило контрольный матч из-за ужасных ошибок — видео

23 января 2025 18:50
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Динамо Киев не удержало преимущество и сыграло вничью с Лапи
Футболисты "Динамо" перед контрольной игрой. Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Киевское "Динамо" после игры в Стамбуле против "Галатасарая" в Лиге Европы вернулось в Белек. Команда Александра Шовковского продолжила подготовку ко второй половине чемпионата Украины.

В рамках подготовки команда сыграла очередной товарищеский матч, сообщил портал Новини.LIVE.

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Соперником команды Шовковского был футбольный клуб "Лапи" из Косово.

В первом тайме "Динамо" имело большое игровое преимущество и смогло открыть счет. На 39-й минуте Пихаленок реализовал пенальти.

В начале второго тайма Волошин удвоил преимущество, пробив под ближнюю стойку ворот. Этот гол был на совести голкипера косоваров.

Проблемы у "Динамо" начались, когда на поле вышли игроки из дубля. Для косоваров матч стал равным, а киевляне дважды пропустили.

На 70-й минуте с пенальти забил Тахири. Брагару в ситуации, которая того не обещала промазал по мячу и ударил по ноге соперника.

Ужасный для "Динамо" момент произошел на 87-й минуте. Сперва ошибся Окон, которого запрессинговали и отобрали мяч, затем партнеры не смогли отобрать мяч у выбегавшего на ворота соперника. Затем все же Караваев выбил мяч, но у соперника, рикошетом от которого тот полетел под перекладину.

Моргун сперва плохо выбил мяч, а затем сбил соперника с ног — пенальти. С точки снова забил Тахири. Невероятные ошибки стоили "Динамо" победы.

"Динамо" "Динамо" — "Лапи" — 2:2

Голы: Пихаленок, 39 (пен.), Волошин, 51 — Тахири, 70 (пен.), 88 (пен.)

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