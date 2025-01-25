Трансфер Бущана до Аль-Шабаба під загрозою зриву — що відомо

Георгій Бущан. Фото: "Динамо"

У київського "Динамо" виникли проблеми з трансфером Георгія Бущана. Можливий покупець хоче певних поступок.

Про це повідомив Telegram-канал "ТаТоТаке".

Читайте також:

Бущан в оточенні партнерів на тренувальному зборі. Фото: "Динамо"

Бущан може залишитись в "Динамо"

За інформацією джерела, Бущан може не перейти В "Аль-Шабаб" з Саудівської Аравії. У саудитів виникли проблеми з оплатою трансфера.

У "Аль-Шабаба" виникли проблеми з тим, щоб знайти кошти на оплату трансферу. Команда просить або розбити суму, або оформити оренду з опцією викупу воротаря.

Кияни відкидають ідею з орендою, оскільки хочуть продати гравця та отримати всю суму відразу.

Поки команди ведуть перемовини, у "Аль-Шабаба" проблеми з воротарем, оскільки основний голкіпер, кореєць Ким Син Гю порвав хрестоподібні зв'язки та надовго вибув.

Інші двоє здорових голкіперів клубу ще юні для цієї позиції. Тому в старті виходить 38-річний ветеран Абдулла Аль-Майуф.

Очікується, що трансфер Бущана коштуватиме майбутньому покупцю в 2-3 млн євро.

Нагадаємо, Олександр та Катерина Усики почали працювати з військовими госпіталями.

У Туреччині чекають трансфери Дениса Попова та Олександра Зубкова у клуб з чорноморського узбережжя.

Черкаський ЛНЗ купив для нового головного тренера найкращого центрального захисника "Кривбасу".