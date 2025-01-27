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Металіст продав гравця збірної за 8 млн євро в Серію А

27 січня 2025 17:53
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Металіст оформив рекордний трансфер: Сінчук перейшов у Болонью
Геннадій Синчук. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Харківський "Металіст" оформив найбільший трансфер в історії Першої ліги. Команда продала свою молоду зірку Геннадія Сінчука.

Про це в ефірі свого YouTube-каналу повідомив журналіст Ігор Циганик.

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За інформацією Циганика, 18-річний гравець збірної України U-19 перейшов у "Болонью", яка цього сезону грає в Лізі чемпіонів.

Футболіст підписав контракт на чотири роки з можливістю продовженні ще на рік.

"Болонья" гарантовано заплатить за гравця п'ять мільйонів євро, та ще може додати три мільйони євро у вигляді бонусів. Загалом, харків'яни, можуть отримати 8 млн євро.

"Болонья" отримала лише 80% прав на Сінчука. Також 20% економічних прав залишаються у "Металіста". 

Зарплата Сінчука складе 500 тисяч євро в рік.

Юного українського футболіста "Болонья" відразу віддасть на пів року в оренду у канадський "Монреаль", який грає в МЛС. У італійців та канадців одні власники.

Нагадаємо, французький "ПСЖ" планує переманити з "Барселони" нового Ліонеля Мессі. 

Донецький "Шахтар" в Німеччині зіграє останній матч в Лізі чемпіонів — де й коли дивитися гру з "Боруссією".

Лідер київського "Динамо" Микола Шапаренко може стати гравцем відомого клубу.

ФК Металіст Серія А Футбол трансфери українські легіонери (футбол) Болонья Геннадій Сінчук

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