Металіст оформив рекордний трансфер: Сінчук перейшов у Болонью

Металіст продав гравця збірної за 8 млн євро в Серію А
Харківський "Металіст" оформив найбільший трансфер в історії Першої ліги. Команда продала свою молоду зірку Геннадія Сінчука.
Про це в ефірі свого YouTube-каналу повідомив журналіст Ігор Циганик.
Клуб Першої ліги продав гравця в Серію А
За інформацією Циганика, 18-річний гравець збірної України U-19 перейшов у "Болонью", яка цього сезону грає в Лізі чемпіонів.
Футболіст підписав контракт на чотири роки з можливістю продовженні ще на рік.
"Болонья" гарантовано заплатить за гравця п'ять мільйонів євро, та ще може додати три мільйони євро у вигляді бонусів. Загалом, харків'яни, можуть отримати 8 млн євро.
"Болонья" отримала лише 80% прав на Сінчука. Також 20% економічних прав залишаються у "Металіста".
Зарплата Сінчука складе 500 тисяч євро в рік.
Юного українського футболіста "Болонья" відразу віддасть на пів року в оренду у канадський "Монреаль", який грає в МЛС. У італійців та канадців одні власники.
Нагадаємо, французький "ПСЖ" планує переманити з "Барселони" нового Ліонеля Мессі.
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