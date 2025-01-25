Атлетіко та Боруссія активно борються за трансфер Зінченка

Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Лондонський "Арсенал" продовжує шукати нову команду для українського лівого захисника Олександра Зінченка. Нараз футболістом цікавляться в Іспанії та в Німеччині.

Новим претендентом на футболіста став мадридський "Атлетіко", повідомив портал Sky Sport Germany.

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Олександр Зінченко серед гравців "Арсеналу". Фото: instagram.com/zinchenko

Зінченку шукають нову команду

Згідно з останньою інформацією, мадридський "Атлетіко" активно веде перемовини щодо трансферу українці. Друга команда в турнірній таблиці Ла-Ліги хоче купити українця за суму не менше 20 млн євро та бонуси.

При цьому, існує ймовірність, що мадридці оформить не повноцінний трансфер взимку, а оренду з обов'язковим правом викупу в червні.

Також за Зінченка продовжує боротися "Боруссія" Дортмунд, яка довше веде перемовини з "Арсеналом". Однак, німців не влаштовує сума, яку хочуть лондонці

Зазначимо, що у "Атлетіко" наразі проблеми на позиції лівого захисника, де в останніх матчах Дієго Сімеоне використовує різних гравців.

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